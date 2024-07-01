В этом королевстве вот-вот начнутся новые войны, и Легенда Этерны хочет, чтобы вы развивали свою силу. Игра побуждает вас становиться сильнее с каждым днем, приобретая больше уникальных навыков для достижения победы. Она также предоставляет испытания, которые требуют исследования и поиска наилучших способов их преодоления.





Игрокам доступны многочисленные функции поддержки, позволяющие быстро решить любые возникающие трудности. Вы сможете выбирать различных персонажей для выполнения действий, и каждый из них будет иметь свои уникальные особенности, которые вам предстоит раскрыть.





Кроме того, игрокам будут предложены испытания, и для их выполнения потребуется решить поставленные задачи. Откройте для себя уникальные характеристики персонажей и добавьте новые навыки, чтобы поддержать процесс победы над врагами. Игра обещает увлекательное путешествие, полное стратегических решений и захватывающих моментов.