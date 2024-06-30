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Touhou Fantasy Eclipse (Мод меню)

Touhou Fantasy Eclipse (Мод меню) 1.14.0

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Версия:
1.14.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
CAVE Interactive CO., LTD.
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 150 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
55

Touhou Fantasy Eclipse — это динамичная игра-стрелялка, основанная на популярном фэнтезийном проекте Touhou Project. Игра продолжает тематику вселенной Touhou, углубляя сюжет и раскрывая новые истории персонажей. Основная линия повествует о новой катастрофе, угрожающей Генсокё, и раскрывает её с точки зрения каждого героя, позволяя игрокам глубже погрузиться в мир и характеры персонажей.


Геймплей игры предлагает захватывающую стрельбу, включая прорывные атаки, способные разрушить заградительный огонь врагов, делая каждый бой динамичным и насыщенным. Это придаёт сражениям остроты и скорости, позволяя игрокам испытать свои навыки в самых сложных условиях. Touhou Fantasy Eclipse также отличается системой приобретения навыков, которая позволяет развивать персонажей, добавляя им новые способности и таланты.


Эта комбинация глубокого сюжета, динамичных сражений и механики развития персонажей делает Touhou Fantasy Eclipse идеальным выбором для всех, кто любит игры-стрелялки, богатые сюжетные линии и индивидуализацию героев. Игра предлагает уникальный опыт, объединяя вселенную Touhou Project с новыми элементами и механиками, делая каждую игровую сессию насыщенной и запоминающейся.


Скриншоты

Информация о модах

Меню/Высокий урон/Защита/Режим бога

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Скачать Touhou Fantasy Eclipse (Мод меню) 1.14.0 взлом

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