Cyber Loop — это захватывающая киберпанк-игра с видом сверху, в которой вы вступаете в роль мощного нетраннера. Используйте свои навыки, чтобы сражаться и стрелять сквозь бесконечные волны врагов и сложных боссов. Вооружитесь арсеналом боевых сценариев, сюрикенов и дронов, чтобы пробиться на вершину.





Атмосфера киберпанка





Погрузитесь в потрясающий мир киберпанка с неоновым освещением и футуристическими городскими пейзажами. Насыщенная атмосфера игры перенесет вас в мир будущего, где технологии и хаос переплелись в опасную сеть.





Способности Netrunner





Используйте свои хакерские способности, чтобы взламывать врагов и окружение, одерживая верх в битвах. Применяйте различные тактики и стратегии для уничтожения противников, используя умения нетраннера.





Разнообразный арсенал и бесконечные испытания





Воспользуйтесь боевыми сценариями, сюрикенами и дронами, чтобы побеждать разнообразных врагов и боссов. Проверьте свои навыки против бесконечных волн врагов и все более сложных боссов, постоянно улучшая свои способности и настраивая снаряжение в соответствии со своим стилем игры.