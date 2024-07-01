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Rush! Knights : Idle RPG (Мод меню)

Rush! Knights : Idle RPG (Мод меню) 1.0.9

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Версия:
1.0.9
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Springcomes
Категория:
На русском / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 111 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
18

Rush! Knights: Idle RPG — это увлекательная игра, погружающая игроков в мир фэнтези, наполненный множеством интересных событий и заданий. Главное отличие этой игры заключается в ее режиме ожидания, который позволяет игрокам наслаждаться игровым процессом с минимальными затратами времени.


Она отличается своим уникальным игровым механизмом, который требует минимального участия игроков. Ваш персонаж автоматически сражается, а вы собираете ресурсы, такие как золото, опыт и снаряжение, которые накапливаются с течением времени. Этот механизм позволяет вашему герою становиться сильнее без необходимости постоянного участия.


Независимо от вашей занятости, каждый раз, возвращаясь в игру, вы будете приятно удивлены достигнутым прогрессом и результатами ваших персонажей. Это делает Rush! Knights: Idle RPG идеальным выбором для тех, кто хочет наслаждаться игрой и видеть результаты, не тратя на нее много времени.


Скриншоты

Информация о модах
  • Мод меню
  • Множитель урона
  • Режим бога
  • Множитель драгоценных камней
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Скачать Rush! Knights : Idle RPG (Мод меню) 1.0.9 взлом

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Скачать Rush! Knights : Idle RPG (Мод меню) 111 Мб Ссылка 2 111 Мб

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