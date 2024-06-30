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Тако: Герой Хомяка (Мод, Режим бога)

Тако: Герой Хомяка (Мод, Режим бога) 2.0.8

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Версия:
2.0.8
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Global Outlier Gaming
Категория:
Экшен / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 200 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
25

Taco — это захватывающая игра, предлагающая уникальное аудиовизуальное удовольствие и инновационный игровой процесс, который выходит за рамки обычных приключенческих игр. В центре сюжета — отважный хомяк по имени Тако, и игрокам предстоит отправиться вместе с ним в опасное путешествие, где каждое действие может привести к фатальной ошибке.


Игроки окажутся в роли Тако, который вынужден бороться за свою жизнь в некогда тихом доме, на который напали бесконечные орды опасных существ. С каждой новой волной врагов тактика и мастерство игрока будут подвергаться испытаниям, требуя принятия быстрых и точных решений.


Сюжет игры разворачивается на фоне войны, что добавляет дополнительный уровень напряженности и проверяет способности игроков вернуть мир и порядок. Благодаря насыщенной графике и захватывающему звуковому сопровождению, Taco предлагает незабываемое приключение, в котором каждая победа будет заслуженной наградой за проявленное мужество и умение.


Скриншоты

Информация о модах

Режим Бога/Без перезарядки

 Теги темы: Режим бога

Скачать Тако: Герой Хомяка (Мод, Режим бога) 2.0.8 взлом

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Скачать Тако: Герой Хомяка (Мод, Режим бога) 200 Мб Ссылка 2 200 Мб

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