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Skill Test: Online (Мод, Много денег)

Skill Test: Online (Мод, Много денег) 1.3.3

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Версия:
1.3.3
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
MISHIKinc
Категория:
На русском / Гонки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 260 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
4

Skill Test: Online - это захватывающий гоночный проект, в котором игроки могут испытать свои навыки вождения на трассах, расположенных на головокружительной высоте. В этой игре вам предстоит тестировать различные модели техники, участвуя в соревнованиях и соревнуясь с другими участниками.


Основное внимание уделяется точности и мастерству. Вам придется аккуратно маневрировать среди соперников, точно рассчитывая свои возможности при поворотах. Игра позволяет выбрать уровень сложности, что дает возможность подобрать оптимальный режим для испытания своих навыков вождения.


Skill Test: Online порадует вас привлекательной графикой, удобным управлением и разнообразием сценариев. Большая коллекция автомобилей и уникальная архитектура трасс создают незабываемое впечатление, делая игру идеальной для всех любителей скорости и красивых машин.


Скриншоты

Информация о модах

Много денег

 Теги темы: Много денег

Скачать Skill Test: Online (Мод, Много денег) 1.3.3 взлом

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Скачать Skill Test: Online (Мод, Много денег) 260 Мб Ссылка 2 260 Мб

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