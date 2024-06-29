Skill Test: Online (Мод, Много денег) 1.3.3
Skill Test: Online - это захватывающий гоночный проект, в котором игроки могут испытать свои навыки вождения на трассах, расположенных на головокружительной высоте. В этой игре вам предстоит тестировать различные модели техники, участвуя в соревнованиях и соревнуясь с другими участниками.
Основное внимание уделяется точности и мастерству. Вам придется аккуратно маневрировать среди соперников, точно рассчитывая свои возможности при поворотах. Игра позволяет выбрать уровень сложности, что дает возможность подобрать оптимальный режим для испытания своих навыков вождения.
Skill Test: Online порадует вас привлекательной графикой, удобным управлением и разнообразием сценариев. Большая коллекция автомобилей и уникальная архитектура трасс создают незабываемое впечатление, делая игру идеальной для всех любителей скорости и красивых машин.
Информация о модах
Много денег
Скачать Skill Test: Online (Мод, Много денег) 1.3.3 взлом
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