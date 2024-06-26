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Kaz Warrior 3 - Shinobi Legend (Мод, Большой урон)

Kaz Warrior 3 - Shinobi Legend (Мод, Большой урон) 1.5.1

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Версия:
1.5.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
TOH Games
Категория:
На русском / Экшен
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 76 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2

Kaz Warrior 3 — это увлекательная ролевая игра, которая погружает игроков в тщательно проработанный и детализированный мир, где каждый уголок дышит приключениями, страхом и адреналином. Третья часть успешной серии Kaz Warrior представляет собой продолжение предыдущих историй, предлагая игрокам новые инновационные функции и дополнительные сюжетные линии, обогащающие опыт игры.


В ней игроки следуют за историей Каза, профессионального воина, чья жизнь была разрушена внезапным и жестоким нападением. Игрокам предстоит исследовать сложный сюжет, полный утрат и жажды мести, раскрывающийся на фоне знаменитой саги о Фукуи. Фукуи, некогда прекрасная земля, теперь раздираема войнами и разрушениями, и Каз вынужден сражаться за восстановление справедливости и мира.


Среди разрушенных ландшафтов и военного хаоса игроки будут сталкиваться с разнообразными испытаниями, разгадывать тайны и встречаться с колоритными персонажами. Каждое решение, принятое игроком, влияет на развитие сюжета и судьбу Каза, делая каждую игру уникальной. Kaz Warrior 3 обещает захватывающее и глубокое погружение в мир, где сила духа и мастерство воина становятся ключевыми для выживания и триумфа.


Скриншоты

Информация о модах

Высокий урон/Здоровье/Женщина/Глупый враг

Скачать Kaz Warrior 3 - Shinobi Legend (Мод, Большой урон) 1.5.1 взлом

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Скачать Kaz Warrior 3 - Shinobi Legend (Мод, Большой урон) 76 Мб Ссылка 2 76 Мб

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