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Demon King (Мод, Много бриллиантов)

Demon King (Мод, Много бриллиантов) 2.0

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Версия:
2.0
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Rizal Apandi
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 63 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4

Demon King — это 2D-экшен с олдскульной графикой и мрачно-брутальной атмосферой, погружающий игроков в мрачную вселенную, где разворачиваются приключения главного героя. В попытке ликвидировать могущественного демона, герой терпит поражение, и цель становится ещё сильнее. Теперь ему предстоит начать всё с начала, вернув своё мастерство и обзаведясь отрядом верных спутников, которые помогут ему на пути к возмездию.


Игрокам предстоит помочь герою пройти через множество испытаний, восстановить свои силы и собрать команду, чтобы снова сразиться с демоном и принести мир и спокойствие в мир. Demon King предлагает насыщенный геймплей, увлекательные битвы и глубокую систему развития персонажа, что делает игру увлекательной и динамичной.


Сочетание ретро-стиля и современных игровых механик, большая продолжительность, множество заданий и уникальные спутники создают захватывающий опыт, который не позволит заскучать на протяжении всего игрового процесса. Погрузитесь в этот мир тьмы и сражений, помогите герою достичь своей цели и станьте частью эпической истории в Demon King.


Скриншоты

Информация о модах

Много бриллиантов

 Теги темы: Много алмазов, 2D

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Скачать Demon King (Мод, Много бриллиантов) 63 Мб Ссылка 2 63 Мб

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