Добро пожаловать в Haunted Rooms: Spooky FPS, пугающий шутер от первого лица, который погружает вас в кошмарные аномальные зоны, где каждый угол таит в себе новый ужас.





В этой игре вам предстоит столкнуться с жуткими обитателями тьмы: одержимыми аниматрониками, марионетками с привидениями и зловещими механическими куклами, которые стремятся причинить вам вред. Стреляйте, защищайтесь и сражайтесь за свою жизнь в этом адреналиновом кошмаре.





Для успешного прохождения игры комбинируйте разнообразное оружие с уникальными способностями, чтобы уничтожить всех врагов и стать лучшим охотником на монстров. Каждый уровень предлагает новые вызовы и опасности, требующие от вас быстрой реакции и стратегического мышления. "Haunted Rooms: Spooky FPS" обещает незабываемое погружение в мир ужаса и экшена, где только сильнейшие смогут выжить.