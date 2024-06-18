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Haunted Rooms: Spooky FPS (Полная версия)

Haunted Rooms: Spooky FPS (Полная версия) 0.1

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Версия:
0.1
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Try balalay games
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 242 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
10

Добро пожаловать в Haunted Rooms: Spooky FPS, пугающий шутер от первого лица, который погружает вас в кошмарные аномальные зоны, где каждый угол таит в себе новый ужас.


В этой игре вам предстоит столкнуться с жуткими обитателями тьмы: одержимыми аниматрониками, марионетками с привидениями и зловещими механическими куклами, которые стремятся причинить вам вред. Стреляйте, защищайтесь и сражайтесь за свою жизнь в этом адреналиновом кошмаре.


Для успешного прохождения игры комбинируйте разнообразное оружие с уникальными способностями, чтобы уничтожить всех врагов и стать лучшим охотником на монстров. Каждый уровень предлагает новые вызовы и опасности, требующие от вас быстрой реакции и стратегического мышления. "Haunted Rooms: Spooky FPS" обещает незабываемое погружение в мир ужаса и экшена, где только сильнейшие смогут выжить.


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