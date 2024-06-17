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Undead Zombie: FPS Survival (Полная версия)

Undead Zombie: FPS Survival (Полная версия) 1.8

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Версия:
1.8
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Eagle Gaming Studio
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 117 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
66

Dead Zombie Ops: Apocalypse Survival FPS - это захватывающий шутер от первого лица, где игрокам предстоит пережить апокалипсис, вызванный зомби. В игре представлены разнообразные локации, начиная от заброшенных улиц и заканчивая жуткими канализационными туннелями и военными базами.


Игроки будут сталкиваться с многочисленными видами зомби, включая зомби-гуманоидов, диких монстров и даже бешеных собак-зомби, которые будут преследовать их сквозь тени апокалиптического мира. Каждая пуля имеет значение, и стратегия выживания становится крайне важной в условиях, где мертвецы властвуют. Игра обещает интенсивный игровой процесс с множеством врагов, адреналиновые сражения на выживание и возможность исследовать опасные, наполненные угрозами территории.


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