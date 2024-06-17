Dead Zombie Ops: Apocalypse Survival FPS - это захватывающий шутер от первого лица, где игрокам предстоит пережить апокалипсис, вызванный зомби. В игре представлены разнообразные локации, начиная от заброшенных улиц и заканчивая жуткими канализационными туннелями и военными базами.





Игроки будут сталкиваться с многочисленными видами зомби, включая зомби-гуманоидов, диких монстров и даже бешеных собак-зомби, которые будут преследовать их сквозь тени апокалиптического мира. Каждая пуля имеет значение, и стратегия выживания становится крайне важной в условиях, где мертвецы властвуют. Игра обещает интенсивный игровой процесс с множеством врагов, адреналиновые сражения на выживание и возможность исследовать опасные, наполненные угрозами территории.