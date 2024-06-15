Broken Dawn: Trauma HD — это захватывающая игра, погружающая игроков в мрачный и отчаявшийся мегаполис, разрушенный неизвестными мутантами. Эта третья HD-версия использует текстуры высокого разрешения, обеспечивая значительно более детализированный и реалистичный визуальный опыт, что идеально подходит для современных устройств.





Погружение в хаос: Игроки оказываются в пустоши, где внезапно появившиеся прошлой ночью мутанты продолжают сеять хаос и разрушение. Города рушатся, борьба человечества за выживание становится все более отчаянной. Вопросы множатся: это инопланетное вторжение или биологическая угроза?





Неспокойная ночная обстановка: Разрушенные здания, когда-то оживленные деловые центры, превратились в ветхие заброшенные руины. Игрокам предстоит выживать в этом коварном мире, сражаясь с мутантами, исследуя разрушенные локации и пытаясь найти ответы на вопросы, которые могут стать ключом к спасению человечества.





Интенсивный геймплей: Broken Dawn: Trauma HD предлагает насыщенный игровой процесс с высоким уровнем детализации и напряженной атмосферой. Бросьте вызов неизвестному, боритесь за выживание и погрузитесь в незабываемое приключение, которое держит в напряжении от начала до конца.