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Broken Dawn:Trauma HD (Мод, Много денег)

Broken Dawn:Trauma HD (Мод, Много денег) 1.9.4

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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Hummingbird Mobile Games
Версия:
1.9.4
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 70 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0

Broken Dawn: Trauma HD — это захватывающая игра, погружающая игроков в мрачный и отчаявшийся мегаполис, разрушенный неизвестными мутантами. Эта третья HD-версия использует текстуры высокого разрешения, обеспечивая значительно более детализированный и реалистичный визуальный опыт, что идеально подходит для современных устройств.


Погружение в хаос: Игроки оказываются в пустоши, где внезапно появившиеся прошлой ночью мутанты продолжают сеять хаос и разрушение. Города рушатся, борьба человечества за выживание становится все более отчаянной. Вопросы множатся: это инопланетное вторжение или биологическая угроза?


Неспокойная ночная обстановка: Разрушенные здания, когда-то оживленные деловые центры, превратились в ветхие заброшенные руины. Игрокам предстоит выживать в этом коварном мире, сражаясь с мутантами, исследуя разрушенные локации и пытаясь найти ответы на вопросы, которые могут стать ключом к спасению человечества.


Интенсивный геймплей: Broken Dawn: Trauma HD предлагает насыщенный игровой процесс с высоким уровнем детализации и напряженной атмосферой. Бросьте вызов неизвестному, боритесь за выживание и погрузитесь в незабываемое приключение, которое держит в напряжении от начала до конца.


Скриншоты

Информация о модах

Неограниченные деньги/энергия

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Скачать Broken Dawn:Trauma HD (Мод, Много денег) 1.9.4 взлом

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Скачать Broken Dawn:Trauma HD (Мод, Много денег) 70 Мб Ссылка 2 70 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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