Trick A Troll (Полная версия) 1.0.0
Версия:
1.0.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Rainbow 5s Ltd
Обновлено:
Вчера, 23:06
Возраст:
Требуется места:
≈ 76 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
9
Super Troll - Surprises Tricky Ever - это бесплатная игра, посвященная троллям, где игроки управляют маленьким человечком-троллем, который должен преодолевать смертельные ловушки и невероятные препятствия. Игра предлагает уникальные вызовы и возможности для соревнования с игроками со всего мира.
В "Super Troll - Surprises Tricky Ever" игроки должны продемонстрировать свои навыки бега и прыжков, чтобы преодолеть сложные уровни и победить в ловушках, которые испытывают их логическое мышление и реакцию.
Игра ориентирована на то, чтобы предложить игрокам увлекательное путешествие, полное удивительных сюрпризов и трудных испытаний, где каждое препятствие становится новым вызовом для их разума и ловкости.
Информация о модах
полная версия
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