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Leap Over the Rainbow (Мод меню)

Leap Over the Rainbow (Мод меню) 1.0.0.54

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Версия:
1.0.0.54
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
香港昆磐文娛有限公司
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 1 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
21

Leap Over the Rainbow — это захватывающая приключенческая игра, в которой игроки оказываются в удивительном мире, расположенном под дугой радуги. В этой игре реальность смешивается с фантазией, создавая уникальную атмосферу, наполненную искушениями и вызовами. Игроки попадают в Гавиан, вымышленный город, построенный на концепциях желания и стоимости, где духовность пересекается с реальным миром, создавая невероятные ситуации и испытания.


Игроки берут на себя роль директора Института духовных исследований, сразу оказываясь на руководящей должности. В этой роли им предстоит исследовать духовные аспекты мира Гавиана, принимать важные решения и справляться с множеством сложных ситуаций. Геймплей включает разнообразные задания и испытания, которые помогут игрокам лучше понять природу духовности и реальности в этом красочном и загадочном мире.


История Leap Over the Rainbow начинается с радужного затмения, знаменующего первый инцидент, который запускает цепочку событий и задач. Игрокам предстоит пройти через всю гамму переживаний, сталкиваясь с искушениями и преодолевая препятствия, чтобы раскрыть все тайны Гавиана. Эта игра обещает увлекательное и глубокое погружение в мир фантазий и реальности, заставляя игроков задуматься о природе своих желаний и ценностей.


Скриншоты

Информация о модах

Меню:


>Множитель урона

>Множитель защиты

>Режим бога

>Заморозка врага

>Навык действия «Быстрая зарядка»

>Командный навык «Быстрая зарядка»

>Ультимативный навык «Быстрая зарядка»

>Нет перезарядки переключателя

>Нет перезарядки навыка

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