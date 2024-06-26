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ZombieKiller.io - Survivor (Мод, Много денег)

ZombieKiller.io - Survivor (Мод, Много денег) 0.0.2

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Версия:
0.0.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Li Lin Chuang Xiang
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 138 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4

ZombieKiller.io - Survivor — это яркий и насыщенный экшен, отличающийся кислотной палитрой цветов, где игрокам предстоит сражаться с зомби в крайне невыгодных условиях. В этом хаотичном мире нужно постоянно маневрировать, вовремя применять особые навыки и способности, собирать разрушительные боеприпасы и не прекращать стрелять во всех направлениях, чтобы сдерживать натиск неумолимых противников.


Игрокам предстоит столкнуться не только с обычными зомби, но и с мощными боссами. Эти огромные твари потребуют применения всего арсенала, чтобы одержать победу. Каждое сражение будет сложнее предыдущего, заставляя участников адаптироваться и подстраиваться под изменяющиеся условия боя, чтобы выжить и продолжить свой путь.


ZombieKiller.io - Survivor обеспечивает динамичный и напряжённый геймплей, который не даст заскучать ни на минуту. Постепенное повышение сложности, разнообразие врагов и необходимость тактического мышления делают эту игру захватывающим вызовом для всех любителей жанра.


Скриншоты

Информация о модах

Много денег

 Теги темы: Много денег

Скачать ZombieKiller.io - Survivor (Мод, Много денег) 0.0.2 взлом

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Скачать ZombieKiller.io - Survivor (Мод, Много денег) 138 Мб Ссылка 2 138 Мб

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