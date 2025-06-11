android-1.ru / Игры / Ролевые / Đại Hiệp Chạy Đi (Мод меню)
Đại Hiệp Chạy Đi (Мод меню)

Đại Hiệp Chạy Đi (Мод меню) 1.108

0
0
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
1.108
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
MG.OL Global LTD
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Вчера, 21:38
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 836 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
218
Скриншоты
Описание

Great Hero Run — захватывающая приключенческая игра, в которой вам предстоит погрузиться в средневековый вымышленный мир боевых искусств и героических поступков. В роли безымянного воина, хранителя принципов своей секты боевых искусств, вы стремитесь оставить позади нескончаемые войны между кланами и отправиться в неизведанные территории.


В этом хаотичном мире, полном опасностей и конфликтов, ваша цель — избежать столкновений с враждебными кланами и защитить себя от скрытых угроз. Используйте свои навыки и стратегическое мышление, чтобы уклоняться от врагов, преодолевать препятствия и находить безопасные пути на вашем пути к свободе. Каждый шаг и каждое решение имеют значение в этом полном опасностей и возможностей приключении.


Информация о модах

МОД МЕНЮ

Множитель опыта

Показать полностью
 Теги темы: Мод меню

Скачать Đại Hiệp Chạy Đi (Мод меню) v1.108 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать Đại Hiệp Chạy Đi (Мод меню) 836 Мб Ссылка 2 836 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Spellbound Saga Idle RPG Magic (Мод Меню)
Spellbound Saga Idle RPG Magic (Мод Меню)
Version: 0.8.6.1
Riverfall Tales: Epic Heroes (Мод, Много денег)
Riverfall Tales: Epic Heroes (Мод, Много денег)
Version: 0.04
My Candy Love NewGen (Мод, Без рекламы)
My Candy Love NewGen (Мод, Без рекламы)
Version: 1.0.11
Zombie Smash: BLAM! (Мод меню)
Zombie Smash: BLAM! (Мод меню)
Version: 1.5.0
Dragon BUURRP! (Мод меню)
Dragon BUURRP! (Мод меню)
Version: 1.14.0
Cat Quest (Мод, Много денег)
Cat Quest (Мод, Много денег)
Version: 1.2.17
Cyber Loop (Полная версия)
Cyber Loop (Полная версия)
Version: 1.0
Romancing SaGa 2 (Мод, Режим бога)
Romancing SaGa 2 (Мод, Режим бога)
Version: 1.3.0

Отзывы о Đại Hiệp Chạy Đi (Мод меню)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив