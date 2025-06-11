Đại Hiệp Chạy Đi (Мод меню) 1.108
Great Hero Run — захватывающая приключенческая игра, в которой вам предстоит погрузиться в средневековый вымышленный мир боевых искусств и героических поступков. В роли безымянного воина, хранителя принципов своей секты боевых искусств, вы стремитесь оставить позади нескончаемые войны между кланами и отправиться в неизведанные территории.
В этом хаотичном мире, полном опасностей и конфликтов, ваша цель — избежать столкновений с враждебными кланами и защитить себя от скрытых угроз. Используйте свои навыки и стратегическое мышление, чтобы уклоняться от врагов, преодолевать препятствия и находить безопасные пути на вашем пути к свободе. Каждый шаг и каждое решение имеют значение в этом полном опасностей и возможностей приключении.
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.