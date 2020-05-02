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FINAL FANTASY VII EVER CRISIS (Мод меню)

FINAL FANTASY VII EVER CRISIS (Мод меню) 2.5.20

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Версия:
2.5.20
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
SQUARE ENIX Co.,Ltd.
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 210 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
488
Скриншоты
Описание

FINAL FANTASY VII EVER CRISIS представляет собой уникальное переосмысление классической саги FINAL FANTASY VII, позволяющее игрокам пережить самые яркие моменты оригинальной игры, а также исследовать новые истории в этой вселенной. Игра сочетает в себе ретро-стилистику с современной графикой, что делает её идеально подходящей для мобильных устройств, предоставляя возможность насладиться эпическим приключением в любое время и в любом месте.


В "FINAL FANTASY VII EVER CRISIS" игроки могут углубиться в историю молодого Сефирота, одного из самых иконичных персонажей серии, и узнать больше о его прошлом и мотивах. Это добавляет новые глубины к уже известному сюжету и расширяет вселенную FINAL FANTASY VII.


Игрокам предоставляется возможность объединить и настроить своих любимых персонажей, используя легендарное снаряжение и оружие для участия в битвах. Благодаря разнообразным режимам игры, включая одиночные и кооперативные режимы, "FINAL FANTASY VII EVER CRISIS" предлагает глубокий и интерактивный игровой опыт, который будет интересен как новичкам, так и давним фанатам серии. Это не просто возвращение к истокам, но и новый взгляд на классическую историю, расширяющий представления о возможностях мобильного гейминга.


Информация о модах
  • Мод меню
  • Множитель урона
  • Множитель защиты
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 Теги темы: Мод меню

Скачать FINAL FANTASY VII EVER CRISIS (Мод меню) v2.5.20 MOD APK

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Original 210 Мб LSPosed Module 210 Мб Original (Ссылка 2) 210 Мб LSPosed Module (Ссылка 2) 210 Мб

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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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