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LifeAfter

LifeAfter 1.0.488

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Версия:
1.0.488
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
NetEase Games
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 3.2 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5 956
Скриншоты
Описание

LifeAfter: Night Falls - это захватывающая игра на выживание, которая привлекает игроков своим увлекательным геймплеем и захватывающей атмосферой. Разработанная издателем XD Global, она предлагает уникальное сочетание выживания и стрельбы, что делает ее особенно привлекательной для любителей обоих жанров.


В этой игре вы окажетесь среди выживших в апокалиптическом мире, где вам придется использовать все свои навыки и ресурсы, чтобы выжить. Ваше оружие станет вашим верным спутником в борьбе за выживание, позволяя вам защищаться от угроз и сражаться с опасными противниками.


Наряду с интенсивными стрельбами, LifeAfter: Night Falls предлагает множество других захватывающих функций, которые делают игровой процесс еще более увлекательным. Вы сможете исследовать мир, собирать ресурсы, строить укрытия и сотрудничать с другими игроками, чтобы увеличить свои шансы на выживание.



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 Теги темы: Выживание, Встроенный кэш

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