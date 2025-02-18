Описание

В Merge Hero : Raising объединение наёмников становится ключом к вашей силе! Чем больше героев сливаются, тем быстрее накапливается эффективность в режиме ожидания — каждая секунда, проведённая в быстром уничтожении врагов, приближает вас к новым уровням мастерства. Используйте интуитивно понятную систему слияния, чтобы создавать мощные комбинации и продвигаться по захватывающему пути от начинающего героя до легендарного бойца.





Система профессий позволяет выполнять разнообразные задания для улучшения способностей вашего персонажа, а система сокровищ открывает доступ к особым артефактам, усиливающим навыки наёмников. Merge Hero : Raising предлагает яркий, динамичный и визуально впечатляющий игровой процесс, где каждое объединение — это шаг к легендарной силе. Докажите, что именно вы способны возвести свою армию в Зал славы и стать непобедимым мастером стратегии!