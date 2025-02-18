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Hack&Slash Speed Junkies (Мод меню)

Hack&Slash Speed Junkies (Мод меню) 0.16

Исследуйте бескрайний мир, где скорость, навыки и сокровища решают судьбу
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Версия:
0.16
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Museo
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 132 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

В Merge Hero : Raising объединение наёмников становится ключом к вашей силе! Чем больше героев сливаются, тем быстрее накапливается эффективность в режиме ожидания — каждая секунда, проведённая в быстром уничтожении врагов, приближает вас к новым уровням мастерства. Используйте интуитивно понятную систему слияния, чтобы создавать мощные комбинации и продвигаться по захватывающему пути от начинающего героя до легендарного бойца.


Система профессий позволяет выполнять разнообразные задания для улучшения способностей вашего персонажа, а система сокровищ открывает доступ к особым артефактам, усиливающим навыки наёмников. Merge Hero : Raising предлагает яркий, динамичный и визуально впечатляющий игровой процесс, где каждое объединение — это шаг к легендарной силе. Докажите, что именно вы способны возвести свою армию в Зал славы и стать непобедимым мастером стратегии!


Информация о модах

[Меню Игрока]

  • Режим бога
  • Множитель урона
  • Множитель защиты
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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Hack&Slash Speed Junkies (Мод меню) 132 Мб Ссылка 2 132 Мб

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