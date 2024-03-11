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Hero Legacy: Adventure RPG (Мод, режим бога)

Hero Legacy: Adventure RPG (Мод, режим бога) 1.66.2

Восстановите славу королевства и защитите его от угроз
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Gamesture sp. z o.o.
Версия:
1.66.2
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 130 Мб
id приложения:
com.gamesture.hero.legacy.open.world.adventure.rpg
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
1 399

Добро пожаловать в увлекательный мир Hero Legacy, где вы сами создаете свою легенду. Вас ждет невероятное приключение в жанре фэнтезийной ролевой игры с открытым миром.


Вы - наследник королевства, бремя которого лежит на ваших плечах. Ваши предки сражались с темными силами, и теперь ваша задача восстановить славу вашей родины и защитить ее от угрозы. Судьба королевства зависит от ваших решений и подвигов. Создайте свой собственный герой и вступайте в битвы в реальном времени, сражаясь с монстрами и опасными врагами. Вас ждут эпические сражения, в которых ваше мастерство и силы будут решающими факторами.


Путешествуйте по обширному миру, выполняйте задания спутников и завоевывайте новых союзников, готовых поддержать вас в борьбе за королевство. Стройте свое собственное королевство, развивайте его и создавайте могучие армии, чтобы укрепить свою позицию. Но в этом мире скрываются тайны, которые вы должны раскрывать. Ваши расследования и открытия помогут вам понять истинную природу угрозы, стоящей перед вашим королевством.


Скриншоты

Информация о модах
  • Автоматическая победа (мгновенное убийство всех врагов)
  • Режим бога
  • Убийство одним ударом

Меню возможностейРаботает, если активировать его перед боем.

 Теги темы: Режим бога

Скачать Hero Legacy: Adventure RPG (Мод, режим бога) 1.66.2 взлом

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Скачать Hero Legacy: Adventure RPG (Мод, режим бога)
130 Мб
Ссылка 2
130 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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