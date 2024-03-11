Hero Legacy: Adventure RPG (Мод, режим бога) 1.66.2
Восстановите славу королевства и защитите его от угроз
Добро пожаловать в увлекательный мир Hero Legacy, где вы сами создаете свою легенду. Вас ждет невероятное приключение в жанре фэнтезийной ролевой игры с открытым миром.
Вы - наследник королевства, бремя которого лежит на ваших плечах. Ваши предки сражались с темными силами, и теперь ваша задача восстановить славу вашей родины и защитить ее от угрозы. Судьба королевства зависит от ваших решений и подвигов. Создайте свой собственный герой и вступайте в битвы в реальном времени, сражаясь с монстрами и опасными врагами. Вас ждут эпические сражения, в которых ваше мастерство и силы будут решающими факторами.
Путешествуйте по обширному миру, выполняйте задания спутников и завоевывайте новых союзников, готовых поддержать вас в борьбе за королевство. Стройте свое собственное королевство, развивайте его и создавайте могучие армии, чтобы укрепить свою позицию. Но в этом мире скрываются тайны, которые вы должны раскрывать. Ваши расследования и открытия помогут вам понять истинную природу угрозы, стоящей перед вашим королевством.
- Автоматическая победа (мгновенное убийство всех врагов)
- Режим бога
- Убийство одним ударом
Меню возможностей : Работает, если активировать его перед боем.
Скачать Hero Legacy: Adventure RPG (Мод, режим бога) 1.66.2 взлом
Для установки .APKS используйте: Split APKS
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