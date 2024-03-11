Добро пожаловать в увлекательный мир Hero Legacy, где вы сами создаете свою легенду. Вас ждет невероятное приключение в жанре фэнтезийной ролевой игры с открытым миром.





Вы - наследник королевства, бремя которого лежит на ваших плечах. Ваши предки сражались с темными силами, и теперь ваша задача восстановить славу вашей родины и защитить ее от угрозы. Судьба королевства зависит от ваших решений и подвигов. Создайте свой собственный герой и вступайте в битвы в реальном времени, сражаясь с монстрами и опасными врагами. Вас ждут эпические сражения, в которых ваше мастерство и силы будут решающими факторами.





Путешествуйте по обширному миру, выполняйте задания спутников и завоевывайте новых союзников, готовых поддержать вас в борьбе за королевство. Стройте свое собственное королевство, развивайте его и создавайте могучие армии, чтобы укрепить свою позицию. Но в этом мире скрываются тайны, которые вы должны раскрывать. Ваши расследования и открытия помогут вам понять истинную природу угрозы, стоящей перед вашим королевством.