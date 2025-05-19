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Raziel Rebirth: Dungeon Raid (Мод меню)

Raziel Rebirth: Dungeon Raid (Мод меню) 2.0.4

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Версия:
2.0.4
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Loongcheer Game
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Сегодня, 15:10
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 144 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 189
Скриншоты
Описание

Raziel Rebirth: Dungeon Raid - это классическая ролевая игра, наполненная приключениями и опасностями. В этой игре вы встретите различных демонов и сможете получить все необходимые ресурсы, совершая грабежи. Особенностью игры является отсутствие платных функций - здесь вы можете продолжать сражаться и побеждать, не прибегая к оплате.


В мире, окутанном тьмой и печалью, ваши союзники могут умереть и вернуться в виде нежити, став вашими врагами. В этот момент вы должны сделать выбор: сражаться до конца или поддаться ужасу и умереть. Тьма настигла мир, и ваша судьба зависит от ваших действий. Вас ждут захватывающие демонические истории, захватывающие сражения и множество приключений, готовых поглотить вас в мир Разиела. Подготовьтесь взять в руки оружие, спасти мир и стать настоящим героем!


Информация о модах

Меню модов

Множитель урона

Множитель защиты

Нет перезарядки

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 Теги темы: Мод меню

Скачать Raziel Rebirth: Dungeon Raid (Мод меню) v2.0.4 MOD APK

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Скачать Raziel Rebirth: Dungeon Raid (Мод меню) 144 Мб Ссылка 2 144 Мб
Скачать Raziel Rebirth: Dungeon Raid 2.0.4
Скачать Raziel Rebirth: Dungeon Raid 2.0.4 (Ссылка 2)

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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