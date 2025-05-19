Описание

Raziel Rebirth: Dungeon Raid - это классическая ролевая игра, наполненная приключениями и опасностями. В этой игре вы встретите различных демонов и сможете получить все необходимые ресурсы, совершая грабежи. Особенностью игры является отсутствие платных функций - здесь вы можете продолжать сражаться и побеждать, не прибегая к оплате.





В мире, окутанном тьмой и печалью, ваши союзники могут умереть и вернуться в виде нежити, став вашими врагами. В этот момент вы должны сделать выбор: сражаться до конца или поддаться ужасу и умереть. Тьма настигла мир, и ваша судьба зависит от ваших действий. Вас ждут захватывающие демонические истории, захватывающие сражения и множество приключений, готовых поглотить вас в мир Разиела. Подготовьтесь взять в руки оружие, спасти мир и стать настоящим героем!