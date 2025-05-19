Raziel Rebirth: Dungeon Raid (Мод меню) 2.0.4
Raziel Rebirth: Dungeon Raid - это классическая ролевая игра, наполненная приключениями и опасностями. В этой игре вы встретите различных демонов и сможете получить все необходимые ресурсы, совершая грабежи. Особенностью игры является отсутствие платных функций - здесь вы можете продолжать сражаться и побеждать, не прибегая к оплате.
В мире, окутанном тьмой и печалью, ваши союзники могут умереть и вернуться в виде нежити, став вашими врагами. В этот момент вы должны сделать выбор: сражаться до конца или поддаться ужасу и умереть. Тьма настигла мир, и ваша судьба зависит от ваших действий. Вас ждут захватывающие демонические истории, захватывающие сражения и множество приключений, готовых поглотить вас в мир Разиела. Подготовьтесь взять в руки оружие, спасти мир и стать настоящим героем!
Меню модов
Множитель урона
Множитель защиты
Нет перезарядки
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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.