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MightySquad (Мод, Много золота)

MightySquad (Мод, Много золота) 1.0.23

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Версия:
1.0.23
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Fplay Studio
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Сегодня, 14:38
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 100 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
826
Скриншоты
Описание

MightySquad - это захватывающая ролевая игра с привлекательной и милой графикой, где игроки сражаются с разнообразными противниками, используя забавных, но боеспособных героев. В этой игре сочетаются различные особенности и механики из разных жанров, что делает ее уникальной и захватывающей.


Основные особенности игры включают большое количество героев с разными способностями, что позволяет игрокам выбрать персонажей, которые подходят их игровому стилю. Битвы с противниками обещают быть увлекательными и динамичными, благодаря комбинациям уникальных способностей героев. Игра также предлагает случайную генерацию локаций и лута, что добавляет элемент неожиданности и риска в каждую новую игровую сессию. Вам предстоит исследовать опасные местности, сражаться с врагами и собирать ценные награды.


Великое множество подопечных и разнообразие игровых механик позволят вам наслаждаться игрой на протяжении длительного времени, открывая новые возможности и развивая своих любимых персонажей. Удобное управление добавляет комфорта в игровой процесс, позволяя сосредоточиться на динамичных сражениях и увлекательных приключениях. Присоединитесь к MightySquad и окунитесь в веселый и захватывающий мир, где вас ждут приключения, сражения и неожиданные открытия. Будьте готовы к незабываемому игровому опыту и бесконечному веселью!


Информация о модах

МОД МЕНЮ

Множитель урона

Режим Бога

Неограниченное золото

Неограниченные Души

Скорость игры

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 Теги темы: Много золота

Скачать MightySquad (Мод, Много золота) v1.0.23 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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