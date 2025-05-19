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LasDan (Мод меню)

LasDan (Мод меню) 1.3.7

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Версия:
1.3.7
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Ambition co., ltd.
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Сегодня, 14:38
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 103 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
365
Скриншоты
Описание

LasDan - это захватывающая игра, которая переносит игроков в удивительную и комическую вселенную. В этом захватывающем приключении границы фантазии сливаются с реальностью, создавая уникальное зрелище.


Игроки окунутся в мир Ласдан, где им предстоит исследовать различные локации, встречать интересных персонажей и выполнять увлекательные задания. Они столкнутся с комичными ситуациями, забавными диалогами и неожиданными поворотами сюжета. Царство Ласдан полно загадок, тайн и приключений. Игроки будут раскрывать эти загадки, решать головоломки и преодолевать препятствия в своем пути. Они также смогут взаимодействовать с разнообразными персонажами, завязывать дружбы или сражаться с врагами.


Графика игры привлекательна и восхитительна, создавая уникальную атмосферу Ласдана. Забавные анимации и стильный дизайн перенесут игроков в мир, где реальность переплетается с фантазией. LasDan предлагает захватывающий игровой процесс, который подарит игрокам много часов увлекательного развлечения. Если вы ищете уникальное приключение с комическим настроением, то Ласдан - идеальный выбор для вас.


Информация о модах
  • Мод Меню
  • Слабый враг
  • Убить одним ударом
  • Мгновенная победа
  • Множитель скорости боя (вам может потребоваться переключить кнопку боя, чтобы включить)

Предупреждение : в игре есть ошибки в обучении. Некоторые пользователи застревают, а загрузка диалоговых окон может занять много времени.

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 Теги темы: Мод меню

Скачать LasDan (Мод меню) v1.3.7 MOD APK

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Скачать LasDan (Мод меню) 103 Мб Ссылка 2 103 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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