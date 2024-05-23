Luna Fantasia - это захватывающая мобильная MMORPG, которая позволяет игрокам погрузиться в удивительный мир фэнтези. В этой игре вы найдете более 50 разнообразных локаций, маунтов и домашних животных для путешествий, а также богатые опции по персонализации вашего героя, включая тысячи элементов экипировки и сотни эмоций и анимаций.





Сражайтесь в командном режиме с друзьями и исследуйте этот захватывающий мир вместе! Вам предстоит пройти через богатые пейзажи Блюленда, наслаждаясь яркой графикой и волшебным очарованием окружающей обстановки. Вы сможете создать уникальный внешний облик своего героя благодаря бесчисленным элементам оборудования и косметическим возможностям.





Присоединитесь к другим игрокам в этом фэнтезийном мире, где вас ждут захватывающие приключения и битвы. Luna Fantasia приглашает вас отправиться в увлекательное приключение и создать свою собственную легенду вместе с друзьями!