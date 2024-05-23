Luna Fantasia: War of Blueland (Мод меню) 1.0.761
Luna Fantasia - это захватывающая мобильная MMORPG, которая позволяет игрокам погрузиться в удивительный мир фэнтези. В этой игре вы найдете более 50 разнообразных локаций, маунтов и домашних животных для путешествий, а также богатые опции по персонализации вашего героя, включая тысячи элементов экипировки и сотни эмоций и анимаций.
Сражайтесь в командном режиме с друзьями и исследуйте этот захватывающий мир вместе! Вам предстоит пройти через богатые пейзажи Блюленда, наслаждаясь яркой графикой и волшебным очарованием окружающей обстановки. Вы сможете создать уникальный внешний облик своего героя благодаря бесчисленным элементам оборудования и косметическим возможностям.
Присоединитесь к другим игрокам в этом фэнтезийном мире, где вас ждут захватывающие приключения и битвы. Luna Fantasia приглашает вас отправиться в увлекательное приключение и создать свою собственную легенду вместе с друзьями!
- Увеличение скорости передвижения
Информация для использования: ВКЛЮЧИТЬ ВО ВРЕМЯ ЗАГРУЗКИ ИГРЫ, ОТКЛЮЧИТЬ ТРЕТЬ ВРЕМЯ, УБИТЬ НЕКОТОРЫХ МОНСТРОВ, ЧТОБЫ ПРИМЕНИТЬ ОТКЛЮЧЕНО.
Скачать Luna Fantasia: War of Blueland (Мод меню) 1.0.761 взлом
Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство