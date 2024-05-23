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Luna Fantasia: War of Blueland (Мод меню)

Luna Fantasia: War of Blueland (Мод меню) 1.0.761

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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Majamojo
Версия:
1.0.761
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 1.1 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
785

Luna Fantasia - это захватывающая мобильная MMORPG, которая позволяет игрокам погрузиться в удивительный мир фэнтези. В этой игре вы найдете более 50 разнообразных локаций, маунтов и домашних животных для путешествий, а также богатые опции по персонализации вашего героя, включая тысячи элементов экипировки и сотни эмоций и анимаций.


Сражайтесь в командном режиме с друзьями и исследуйте этот захватывающий мир вместе! Вам предстоит пройти через богатые пейзажи Блюленда, наслаждаясь яркой графикой и волшебным очарованием окружающей обстановки. Вы сможете создать уникальный внешний облик своего героя благодаря бесчисленным элементам оборудования и косметическим возможностям.


Присоединитесь к другим игрокам в этом фэнтезийном мире, где вас ждут захватывающие приключения и битвы. Luna Fantasia приглашает вас отправиться в увлекательное приключение и создать свою собственную легенду вместе с друзьями!


Скриншоты

Информация о модах
  • Увеличение скорости передвижения

Информация для использования: ВКЛЮЧИТЬ ВО ВРЕМЯ ЗАГРУЗКИ ИГРЫ, ОТКЛЮЧИТЬ ТРЕТЬ ВРЕМЯ, УБИТЬ НЕКОТОРЫХ МОНСТРОВ, ЧТОБЫ ПРИМЕНИТЬ ОТКЛЮЧЕНО.

 Теги темы: Мод меню, Встроенный кэш

Скачать Luna Fantasia: War of Blueland (Мод меню) 1.0.761 взлом

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Скачать Luna Fantasia: War of Blueland (Мод меню) 1.1 Гб Ссылка 2 1.1 Гб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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