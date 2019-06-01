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Survival Wars (Мод меню)

Survival Wars (Мод меню) 1.2.36

Эпические битвы и стратегия в пиксельном мире выживания!
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Версия:
1.2.36
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Glitch Era Games
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 52 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
143
Скриншоты
Описание

Survival Wars — это средневековое аркадное приключение в пиксельном стиле, где вас ждут динамичные сражения, стратегическое планирование и борьба за выживание. Соберите свою армию, сразитесь с бесконечными волнами врагов и докажите, что вы — величайший тактик этого мира!


Выбирайте свой путь к победе — создайте армию из людей, нежити или орков, комбинируя уникальные юниты и способности. Разработайте неповторимую стратегию — сражайтесь в ближнем бою, уничтожайте врагов с помощью магии или сокрушайте их грубой силой.


Survival Wars предлагает бесконечные тактические комбинации, затягивающий геймплей и захватывающие сражения, где каждое решение определяет исход битвы. Готовы стать легендой и завоевать пиксельный мир? Начните своё приключение уже сегодня!


Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Валюта всегда увеличивается
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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Survival Wars (Мод меню) 52 Мб Ссылка 2 52 Мб

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