Описание

Survival Wars — это средневековое аркадное приключение в пиксельном стиле, где вас ждут динамичные сражения, стратегическое планирование и борьба за выживание. Соберите свою армию, сразитесь с бесконечными волнами врагов и докажите, что вы — величайший тактик этого мира!





Выбирайте свой путь к победе — создайте армию из людей, нежити или орков, комбинируя уникальные юниты и способности. Разработайте неповторимую стратегию — сражайтесь в ближнем бою, уничтожайте врагов с помощью магии или сокрушайте их грубой силой.





Survival Wars предлагает бесконечные тактические комбинации, затягивающий геймплей и захватывающие сражения, где каждое решение определяет исход битвы. Готовы стать легендой и завоевать пиксельный мир? Начните своё приключение уже сегодня!