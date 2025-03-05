Версия:
0.0.9.48
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
PANTHERA GLOBAL
Обновлено:
Сегодня, 15:00
Возраст:
Требуется места:
≈ 558 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
178
Описание
Elysia: The Astral Fall — это захватывающее фэнтезийное приключение, где судьба вселенной висит на волоске. Вас ждёт глубокий сюжет о борьбе между светом и тьмой, в котором отважный воин и его команда героев сражаются против разрушительных сил Пустоты. Исследуйте таинственные земли Элизии, раскрывайте древние тайны и решайте судьбу мира, баланс которого грозит рухнуть.
Погрузитесь в динамичные сражения, улучшайте навыки персонажей и создавайте стратегии, чтобы противостоять могущественным врагам. Elysia: The Astral Fall предлагает эпическую историю, захватывающие миссии и увлекательную боевую систему, которые подарят вам незабываемые часы приключений. Защитите Солярию и станьте легендой в этом эпическом мире!
Информация о модах
- Меню модов
- Множитель урона
- Множитель защиты
- Режим Бога
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