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Elysia: The Astral Fall (Мод меню)

Elysia: The Astral Fall (Мод меню) 0.0.9.48

Эпическое приключение в мире света и тьмы
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Версия:
0.0.9.48
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
PANTHERA GLOBAL
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 558 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
178
Скриншоты
Описание

Elysia: The Astral Fall — это захватывающее фэнтезийное приключение, где судьба вселенной висит на волоске. Вас ждёт глубокий сюжет о борьбе между светом и тьмой, в котором отважный воин и его команда героев сражаются против разрушительных сил Пустоты. Исследуйте таинственные земли Элизии, раскрывайте древние тайны и решайте судьбу мира, баланс которого грозит рухнуть.


Погрузитесь в динамичные сражения, улучшайте навыки персонажей и создавайте стратегии, чтобы противостоять могущественным врагам. Elysia: The Astral Fall предлагает эпическую историю, захватывающие миссии и увлекательную боевую систему, которые подарят вам незабываемые часы приключений. Защитите Солярию и станьте легендой в этом эпическом мире!


Информация о модах
  • Меню модов
  • Множитель урона
  • Множитель защиты
  • Режим Бога
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 Теги темы: Мод меню

Скачать Elysia: The Astral Fall (Мод меню) v0.0.9.48 MOD APK

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Скачать Elysia: The Astral Fall (Мод меню) 558 Мб Ссылка 2 558 Мб

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