Описание

Top God: Idle Heroes — это эпическая игра в жанре фэнтези, где вы берете на себя роль легендарного героя, стремящегося к величию. Отбросьте повседневную рутину и погрузитесь в захватывающее приключение, где вам предстоит сразиться с мощными врагами, побеждать боссов и собирать богатства с помощью легендарного оружия.





Завоевывайте новый мир, улучшайте свои способности и снаряжение, улучшая атаку, восстановление здоровья, скорость и другие важные параметры. Система снаряжений позволяет настраивать вашего героя для максимальной эффективности в боях. Сражайтесь, собирайте ресурсы и прокачивайте своего героя, чтобы стать настоящим Высшим Богом, достойным легендарного трона!