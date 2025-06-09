Top God: Idle Heroes (Мод Меню) 3.3.0
Top God: Idle Heroes — это эпическая игра в жанре фэнтези, где вы берете на себя роль легендарного героя, стремящегося к величию. Отбросьте повседневную рутину и погрузитесь в захватывающее приключение, где вам предстоит сразиться с мощными врагами, побеждать боссов и собирать богатства с помощью легендарного оружия.
Завоевывайте новый мир, улучшайте свои способности и снаряжение, улучшая атаку, восстановление здоровья, скорость и другие важные параметры. Система снаряжений позволяет настраивать вашего героя для максимальной эффективности в боях. Сражайтесь, собирайте ресурсы и прокачивайте своего героя, чтобы стать настоящим Высшим Богом, достойным легендарного трона!
Меню модов
Множитель урона
Множитель защиты
Скачать Top God: Idle Heroes (Мод Меню) v3.3.0 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.