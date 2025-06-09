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Top God: Idle Heroes (Мод Меню)

Top God: Idle Heroes (Мод Меню) 3.3.0

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Версия:
3.3.0
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
ARK GAME LIMITED
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Вчера, 21:46
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 100 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
35
Скриншоты
Описание

Top God: Idle Heroes — это эпическая игра в жанре фэнтези, где вы берете на себя роль легендарного героя, стремящегося к величию. Отбросьте повседневную рутину и погрузитесь в захватывающее приключение, где вам предстоит сразиться с мощными врагами, побеждать боссов и собирать богатства с помощью легендарного оружия.


Завоевывайте новый мир, улучшайте свои способности и снаряжение, улучшая атаку, восстановление здоровья, скорость и другие важные параметры. Система снаряжений позволяет настраивать вашего героя для максимальной эффективности в боях. Сражайтесь, собирайте ресурсы и прокачивайте своего героя, чтобы стать настоящим Высшим Богом, достойным легендарного трона!


Информация о модах

Меню модов

Множитель урона

Множитель защиты

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 Теги темы: Мод меню

Скачать Top God: Idle Heroes (Мод Меню) v3.3.0 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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