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Solaria: Dawn of Heroes (Мод меню)

Solaria: Dawn of Heroes (Мод меню) 0.17.0

Погрузитесь в мир магии, испытайте силу командных сражений и доблести героев
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Версия:
0.17.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Glaive
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 433 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
28
Скриншоты
Описание

Окунитесь в увлекательную атмосферу Solaria: Dawn of Heroes, где на вашем пути встанут армии монстров и загадочные существа, а каждый выбор будет иметь решающее значение для исхода приключения. Соберите отряд бесстрашных воинов, магов и лучников, комбинируя их уникальные способности, чтобы преодолевать запутанные подземелья и сражаться с могущественными боссами. Именно здесь фэнтезийная ролевая игра раскрывается во всей красе: от волшебства и древних пророчеств до напряженных столкновений в реальном времени.


Мир полон тайн и скрытых путей, которые вам предстоит открыть, шаг за шагом погружаясь в гущу событий. Продуманная система развития персонажей позволяет адаптировать героев под ваш стиль боя, делая каждую битву по-настоящему уникальной. В Solaria: Dawn of Heroes важна не только мощь оружия, но и умение принимать мгновенные решения, ведь экшен в реальном времени требует быстрой реакции и четкой стратегии. Готовы ли вы отправиться на поиски славы и обрести легендарное могущество в этом сказочном королевстве? Только смелость и сплоченность помогут преодолеть грядущие испытания и оставить свой след в истории волшебных земель.


Информация о модах

Высокие характеристики:

1. Высокая скорость персонажа

2. Высокая вероятность критического удара (100%)

3. Высокий эффект исцеления

высокая скорость:

4. Быстрая глобальная скорость

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 Теги темы: Мод меню

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