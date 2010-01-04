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idle-RPG Пожиратель планеты 3 (Мод Меню)

idle-RPG Пожиратель планеты 3 (Мод Меню) 3.1

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Версия:
3.1
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
TownSoftJP
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 113 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
48
Скриншоты
Описание

Эпическое приключение ждёт вас в idle RPG «Пожиратель планеты 3»!


Присоединяйтесь к Кайлу, Лидии и другим героям в уникальном мире автоматического исследования. В «Пожиратель планеты 3» вам предстоит экипировать своих персонажей карточками оружия и брони, после чего они сами отправятся в увлекательное путешествие, исследуя новые территории и сталкиваясь с могущественными врагами.


Находите сундуки с сокровищами, улучшайте свою экипировку и расширяйте карту, открывая всё больше удивительных локаций. Каждое ваше действие делает команду сильнее, приближая её к ещё более грандиозным битвам. Готовы ли вы к захватывающему приключению? Начните свой путь в «Пожиратель планеты 3» уже сейчас!


Информация о модах

МОД МЕНЮ

Неограниченное золото

Неограниченные молитвы

Неограниченное количество ремесленных камней

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 Теги темы: Мод меню

Скачать idle-RPG Пожиратель планеты 3 (Мод Меню) v3.1 MOD APK

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Скачать idle-RPG Пожиратель планеты 3 (Мод Меню) 113 Мб Ссылка 2 113 Мб

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