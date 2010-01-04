Описание

Эпическое приключение ждёт вас в idle RPG «Пожиратель планеты 3»!





Присоединяйтесь к Кайлу, Лидии и другим героям в уникальном мире автоматического исследования. В «Пожиратель планеты 3» вам предстоит экипировать своих персонажей карточками оружия и брони, после чего они сами отправятся в увлекательное путешествие, исследуя новые территории и сталкиваясь с могущественными врагами.





Находите сундуки с сокровищами, улучшайте свою экипировку и расширяйте карту, открывая всё больше удивительных локаций. Каждое ваше действие делает команду сильнее, приближая её к ещё более грандиозным битвам. Готовы ли вы к захватывающему приключению? Начните свой путь в «Пожиратель планеты 3» уже сейчас!