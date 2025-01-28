Описание

Infinite Girls переносит вас в захватывающий мир, погружённый в хаос из-за предательства Люцифера, освободившего существ из многомерного царства. В роли Владыки высшего измерения вы должны отправиться в человеческий мир, чтобы спасти его от разрушения. Однако саботаж Люцифера разбросал вашу команду психических ангелов по всему миру, и теперь ваша миссия — найти своих потерянных товарищей и остановить коварного мошенника.





Собирайте уникальных богинь, легко проходите этапы и создавайте свою идеальную команду благодаря интуитивно понятной настройке и перераспределению ресурсов. Откройте для себя таинственные миры, ищите сокровища и наслаждайтесь мини-играми, которые принесут множество наград. Infinite Girls предлагает увлекательное путешествие, наполненное стратегией, исследованиями и яркими персонажами!