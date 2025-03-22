Описание

В Regulus -The Advent- игроки окажутся в загадочном мире Чистилища — царстве демонов, где граница между реальностью и потусторонним рушится. Вместе с Эшфордом, Прайсом Нотории и другими членами отряда Регулус вы отправитесь в эпическое приключение, чтобы расследовать кризис Веспера, угрожающий целому королевству. Нарастающая опасность заставляет героев пробираться через древние руины, проклятые земли и логова демонов, раскрывая мрачные тайны и сталкиваясь с испытаниями на каждом шагу.





Повествование сочетает динамичные бои, глубокую сюжетную кампанию и элементы RPG, предлагая возможность прокачивать навыки персонажей и принимать стратегические решения, влияющие на исход истории. Исследуйте разнообразные локации, находите редкие артефакты и формируйте уникальный боевой отряд, состоящий из героев с особыми способностями. Атмосферная музыка, высококачественные визуальные эффекты и продуманные диалоги создают полное погружение в мир, где каждая битва и каждое открытие приближают к разгадке главной тайны.