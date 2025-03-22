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Regulus -The Advent- (Мод меню)

Regulus -The Advent- (Мод меню) 0.45.01

Исследуйте фэнтезийное путешествие через демоническое Чистилище и тайны королевства
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Версия:
0.45.01
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Jumbo Jumps
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 586 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

В Regulus -The Advent- игроки окажутся в загадочном мире Чистилища — царстве демонов, где граница между реальностью и потусторонним рушится. Вместе с Эшфордом, Прайсом Нотории и другими членами отряда Регулус вы отправитесь в эпическое приключение, чтобы расследовать кризис Веспера, угрожающий целому королевству. Нарастающая опасность заставляет героев пробираться через древние руины, проклятые земли и логова демонов, раскрывая мрачные тайны и сталкиваясь с испытаниями на каждом шагу.


Повествование сочетает динамичные бои, глубокую сюжетную кампанию и элементы RPG, предлагая возможность прокачивать навыки персонажей и принимать стратегические решения, влияющие на исход истории. Исследуйте разнообразные локации, находите редкие артефакты и формируйте уникальный боевой отряд, состоящий из героев с особыми способностями. Атмосферная музыка, высококачественные визуальные эффекты и продуманные диалоги создают полное погружение в мир, где каждая битва и каждое открытие приближают к разгадке главной тайны.


Информация о модах
  • Меню модов
  • Множитель урона
  • Множитель защиты
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 Теги темы: Мод меню

Скачать Regulus -The Advent- (Мод меню) v0.45.01 MOD APK

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Скачать Regulus -The Advent- (Мод меню) 586 Мб Ссылка 2 586 Мб

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