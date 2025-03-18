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Dragon Trainer - Idle TD (Мод меню)

Dragon Trainer - Idle TD (Мод меню) 0.0.40

Погрузитесь в эпическое приключение, где стратегия, развитие и магия драконов объединяются
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Версия:
0.0.40
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
CyberSquid
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 85 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
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Описание

В Dragon Trainer - Idle TD вас ждёт уникальное мобильное приложение, сочетающее в себе захватывающее разведение драконов, элементы стратегической защиты башни и увлекательный геймплей в режиме ожидания. Исследуйте огромный фэнтезийный мир, где каждое решение влияет на судьбу вашего королевства. Разводите драконов с неповторимым внешним видом, уникальными способностями и особыми талантами, собирайте их в мощную армию и совершенствуйте навыки для участия в тактических сражениях. В этом приложении каждый найденный дракон становится не просто элементом коллекции, а ключевым союзником в битве за будущее вашего королевства, где возможность творить и экспериментировать открывает новые горизонты творчество. Уникальная механика Idle позволяет развивать персонажей в своём собственном темпе, превращая процесс в захватывающее и динамичное приключение, где каждая победа приближает вас к статусу настоящего мастера автотюнинга драконов.


Погрузитесь в мир, где комбинация пассивного ожидания и активных сражений создает особую гармонию на поле битвы. Ваша задача — не только разводить и тренировать драконов, но и грамотно распределять их силы, используя элементы стратегической защиты башни для отражения натиска врагов. Каждая успешно отражённая атака и выигранная битва становятся подтверждением вашего мастерства в управлении армией драконов, позволяя открывать новые уровни, получать бонусы и совершенствовать тактические приёмы. Постоянное обновление коллекции, а также возможность собирать и тренировать драконов с уникальными характеристиками превращают игровой процесс в настоящее испытание ума и воли, где каждая ваша идея и каждое принятое решение закаляют навыки стратегия. Dragon Trainer - Idle TD предлагает не только визуальное наслаждение в анимешном стиле, но и глубокий, продуманный геймплей, который заставляет возвращаться в игру снова и снова, даря ощущение истинного триумфа и удовлетворения от своих побед.


Информация о модах
  • Меню МОД
  • Режим Бога
  • Валюта никогда не уменьшается
  • Энергия никогда не уменьшается
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Игра входит в подборки:
Игры из подборки Tower Defense на Андроид
Tower Defense на Андроид
 Теги темы: Мод меню

Скачать Dragon Trainer - Idle TD (Мод меню) v0.0.40 MOD APK

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