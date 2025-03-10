Описание

Новое приключение начинается! Представляем Medieval Life: Castle King, уникальную ролевую игру на любимую европейскую средневековую тему от создателей успешной игры Nautical Life: Castle King. Здесь вы сможете купить замки, достойные королей и королев, украсить интерьер своего дома мебелью на любой вкус и наблюдать за сменой дня и ночи, влияющей на пейзажи и охоту.





Станьте настоящим завоевателем мира и создайте свою династию, охотясь на мифических существ и разбогатев в этом удивительном мире средневековья. Мы создали детализированную и крутую графику, которая погружает вас в атмосферу испытаний и приключений, характерных для классических ролевых игр. Глубокая настройка замка и богатый функционал позволят вам почувствовать себя настоящим королем, возглавляющим свою империю.





Играйте бесплатно, охотьтесь и сражайтесь в чудесном мире Medieval Life: Castle King – станьте легендой средневековья и создайте свою историю!