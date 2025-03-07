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The People's House (Мод, Unlocked)

The People's House (Мод, Unlocked) 1.0.2

Вступите в The People's House: интерактивный роман о власти и наследии
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Версия:
1.0.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Hosted Games
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 8 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3
Скриншоты
Описание

Вы достигли вершины — вы стали президентом страны. Кампания была изнурительной, а теперь впереди четыре года, полные сложных испытаний и судьбоносных решений. The People's House — интерактивный роман Р. Ф. Крамера на более чем 400 000 слов, где ваш выбор определяет ход истории. Это текстовый шедевр, лишённый графики и звуков, который полностью полагается на силу вашего воображения.


После принесения присяги ваша жизнь меняется навсегда. Как лидер свободного мира, каждое ваше решение формирует нацию и определяет ваше наследие. Ваш вице-президент, кабинет министров и советники заявляют о поддержке, но амбиции могут быть опасны: пресса жаждет скандалов, а политические враги — возможности нанести удар. Сможете ли вы защитить свою семью от давления власти, или они станут жертвой вашей борьбы за величие?


Примите вызов, чтобы удержать свою мораль и закрепить своё видение в истории. Каждым росчерком пера вы изменяете ход событий, доказывая, что власть требует не только решимости, но и мудрости.


Информация о модах

1. Разблокированные истории

2. Разблокированный без рекламы

3. Повышенная статистика (одобрения и харизма) 

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 Теги темы: Unlocked

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Скачать The People's House (Мод, Unlocked) 8 Мб Ссылка 2 8 Мб

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