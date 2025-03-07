Описание

Вы достигли вершины — вы стали президентом страны. Кампания была изнурительной, а теперь впереди четыре года, полные сложных испытаний и судьбоносных решений. The People's House — интерактивный роман Р. Ф. Крамера на более чем 400 000 слов, где ваш выбор определяет ход истории. Это текстовый шедевр, лишённый графики и звуков, который полностью полагается на силу вашего воображения.





После принесения присяги ваша жизнь меняется навсегда. Как лидер свободного мира, каждое ваше решение формирует нацию и определяет ваше наследие. Ваш вице-президент, кабинет министров и советники заявляют о поддержке, но амбиции могут быть опасны: пресса жаждет скандалов, а политические враги — возможности нанести удар. Сможете ли вы защитить свою семью от давления власти, или они станут жертвой вашей борьбы за величие?





Примите вызов, чтобы удержать свою мораль и закрепить своё видение в истории. Каждым росчерком пера вы изменяете ход событий, доказывая, что власть требует не только решимости, но и мудрости.