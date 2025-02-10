Описание

Heroes of Myth – захватывающий интерактивный роман, который переворачивает представление о героизме и тайнах прошлого. Все думают, что три года назад вы спасли мир, однако реальность оказывается гораздо сложнее: легендарный "темный лорд" никогда не существовал, а вы лишь с помощью магических иллюзий подделали пророчество. Теперь, когда жизнь наполнена славой и роскошью, древние предзнаменования начинают вновь оживать, бросая вызов вашему прошлому и вызывая вопросы о том, насколько далеко вы готовы зайти ради сохранения секретов своих друзей.





В этом полном текстовом интерактивном романе на 560 000 слов каждое принятое решение становится судьбоносным. Ваш выбор определяет, станете ли вы героем, о котором поют легенды, или вновь обманете всех, сохранив тайны прошлого. Погрузитесь в атмосферу интриг и магии, где ваше воображение становится главным оружием, а слова обретают силу, способную изменить ход истории.