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Heroes of Myth (Мод, Unlocked)

Heroes of Myth (Мод, Unlocked) 1.0.16

Погрузитесь в мир интриг, магии иллюзий и судьбоносных выборов для искателей приключений
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Версия:
1.0.16
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Choice of Games LLC
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 8 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
8
Скриншоты
Описание

Heroes of Myth – захватывающий интерактивный роман, который переворачивает представление о героизме и тайнах прошлого. Все думают, что три года назад вы спасли мир, однако реальность оказывается гораздо сложнее: легендарный "темный лорд" никогда не существовал, а вы лишь с помощью магических иллюзий подделали пророчество. Теперь, когда жизнь наполнена славой и роскошью, древние предзнаменования начинают вновь оживать, бросая вызов вашему прошлому и вызывая вопросы о том, насколько далеко вы готовы зайти ради сохранения секретов своих друзей.


В этом полном текстовом интерактивном романе на 560 000 слов каждое принятое решение становится судьбоносным. Ваш выбор определяет, станете ли вы героем, о котором поют легенды, или вновь обманете всех, сохранив тайны прошлого. Погрузитесь в атмосферу интриг и магии, где ваше воображение становится главным оружием, а слова обретают силу, способную изменить ход истории.


Информация о модах

1. Разблокированные истории

2. Разблокированный режим отсутствия рекламы

3. Улучшенная статистика (таланты)

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 Теги темы: Unlocked приложения

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Скачать Heroes of Myth (Мод, Unlocked) 8 Мб Ссылка 2 8 Мб

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