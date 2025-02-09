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DESPERADO B218 (Мод меню)

DESPERADO B218 (Мод меню) 2.6.0

Погрузитесь в эпическое многомерное приключение с DESPERADO B218
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Версия:
2.6.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
NERDY STAR Inc.
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 878 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
9
Скриншоты
Описание

В мире DESPERADO B218 континент B218 Exos, связанный с многочисленными мультивселенными через загадочное «Недостающее звено», становится ареной для смелых агентов. Различные герои собираются вместе, чтобы исследовать тайны этого недосказанного мира, и вскоре обнаруживают новый континент B218 Exos, сохранивший облик своего прошлого.


Неясно, является ли найденное место истинным отражением минувшей эпохи или же оно лишь готово повторить судьбу своего современного аналога. Возможно, агенты смогут предотвратить формирование ещё одного недостающего звена, найдя ключи к разгадке или даже изменив прошлое, чтобы спасти будущее континента. Каждое принятое решение в этом захватывающем приключении может изменить ход событий, раскрывая тайны мультивселенной и даря шанс на спасение целого мира.


Информация о модах
  • Меню модов
  • Множитель урона
  • Множитель защиты
  • Режим Бога
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Скачать DESPERADO B218 (Мод меню) 878 Мб Ссылка 2 878 Мб

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