Описание

Погрузитесь в атмосферу праздника в Jade Legends: Immortal Realm и примите участие в грандиозном Весеннем карнавале «Нефритовые легенды»! Зарегистрируйтесь как персонаж и получите бесплатные призы – от эксклюзивного титула в честь первой годовщины до уникальных подарков, которые доступны только участникам мероприятия.





Каждую субботу и воскресенье заходите в игру, чтобы получить большие призы Весеннего карнавала и открыть новые возможности для развития вашего персонажа. В канун Нового года вас ждет эксклюзивный зверь-колокольчик, а с первого по третий день китайского Нового года появится шанс обновить свои навыки и внешний вид.





Не упустите шанс стать частью этого уникального события – присоединяйтесь к веселью, наслаждайтесь праздником и получайте эксклюзивные бонусы, чтобы ваша игра была еще ярче и увлекательнее!