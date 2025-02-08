Jade Legends:Immortal Realm (Мод меню) 1.2.4
Ощутите магию весеннего карнавала «Нефритовые легенды»: призы, обновления и эксклюзивы!
Погрузитесь в атмосферу праздника в Jade Legends: Immortal Realm и примите участие в грандиозном Весеннем карнавале «Нефритовые легенды»! Зарегистрируйтесь как персонаж и получите бесплатные призы – от эксклюзивного титула в честь первой годовщины до уникальных подарков, которые доступны только участникам мероприятия.
Каждую субботу и воскресенье заходите в игру, чтобы получить большие призы Весеннего карнавала и открыть новые возможности для развития вашего персонажа. В канун Нового года вас ждет эксклюзивный зверь-колокольчик, а с первого по третий день китайского Нового года появится шанс обновить свои навыки и внешний вид.
Не упустите шанс стать частью этого уникального события – присоединяйтесь к веселью, наслаждайтесь праздником и получайте эксклюзивные бонусы, чтобы ваша игра была еще ярче и увлекательнее!
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