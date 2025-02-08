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Jade Legends:Immortal Realm (Мод меню)

Jade Legends:Immortal Realm (Мод меню) 1.2.4

Ощутите магию весеннего карнавала «Нефритовые легенды»: призы, обновления и эксклюзивы!
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Версия:
1.2.4
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
EYOUGAME(US)
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 311 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
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Описание

Погрузитесь в атмосферу праздника в Jade Legends: Immortal Realm и примите участие в грандиозном Весеннем карнавале «Нефритовые легенды»! Зарегистрируйтесь как персонаж и получите бесплатные призы – от эксклюзивного титула в честь первой годовщины до уникальных подарков, которые доступны только участникам мероприятия.


Каждую субботу и воскресенье заходите в игру, чтобы получить большие призы Весеннего карнавала и открыть новые возможности для развития вашего персонажа. В канун Нового года вас ждет эксклюзивный зверь-колокольчик, а с первого по третий день китайского Нового года появится шанс обновить свои навыки и внешний вид.


Не упустите шанс стать частью этого уникального события – присоединяйтесь к веселью, наслаждайтесь праздником и получайте эксклюзивные бонусы, чтобы ваша игра была еще ярче и увлекательнее!


Информация о модах
  • Меню
  • Высокоскоростной
  • Нет РЕКЛАМЫ
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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Jade Legends:Immortal Realm (Мод меню) 311 Мб Ссылка 2 311 Мб

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