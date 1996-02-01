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ROM: Remember Of Majesty (Мод, Без рекламы)

ROM: Remember Of Majesty (Мод, Без рекламы) 1.2.96

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Версия:
1.2.96
Требования:
Android 10
Разработчик:
Kakao Games Corp.
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 493 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
81
Скриншоты
Описание

ROM: Remember Of Majesty приглашает вас в эпическое путешествие по континенту Кальдерас в WORLD WIDE WAR — классической хардкорной MMORPG, которая стирает границы и предлагает напряженные сражения на глобальном уровне. Это возвращение к славным дням, когда упорный гринд был ключом к триумфу, теперь доступное в кроссплатформенной игре как на ПК, так и на мобильных устройствах.


WORLD WIDE WAR предлагает бескомпромиссный хардкорный опыт MMORPG, где достижение славы требует самоотверженности и стойкости. Игроки со всего мира объединяются на одном огромном поле битвы без национальных границ. Благодаря системе Global One Build и синхронному переводу, языковые барьеры стираются, создавая по-настоящему глобальное игровое сообщество. Испытайте острые ощущения от сражений, где каждый бой — это шаг к великой цели в мире, где каждый континент — это ваша арена.


Информация о модах

Добавлен инструмент ускорения игры, удалена всплывающая реклама.

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 Теги темы: Без рекламы

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Скачать ROM: Remember Of Majesty (Мод, Без рекламы) 493 Мб Ссылка 2 493 Мб

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