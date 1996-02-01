Описание

ROM: Remember Of Majesty приглашает вас в эпическое путешествие по континенту Кальдерас в WORLD WIDE WAR — классической хардкорной MMORPG, которая стирает границы и предлагает напряженные сражения на глобальном уровне. Это возвращение к славным дням, когда упорный гринд был ключом к триумфу, теперь доступное в кроссплатформенной игре как на ПК, так и на мобильных устройствах.





WORLD WIDE WAR предлагает бескомпромиссный хардкорный опыт MMORPG, где достижение славы требует самоотверженности и стойкости. Игроки со всего мира объединяются на одном огромном поле битвы без национальных границ. Благодаря системе Global One Build и синхронному переводу, языковые барьеры стираются, создавая по-настоящему глобальное игровое сообщество. Испытайте острые ощущения от сражений, где каждый бой — это шаг к великой цели в мире, где каждый континент — это ваша арена.