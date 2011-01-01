Версия:
1.5.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
COGNOSPHERE PTE. LTD.
Обновлено:
Вчера, 20:23
Возраст:
Требуется места:
≈ 305 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
347
Описание
Zenless Zone Zero — это новая экшен 3D-игра от HoYoverse, где вы погружаетесь в мир, переживший катастрофу и раздираемый загадочными природными явлениями, известными как «каверны». В недалёком будущем эти каверны начали появляться повсюду, разрушая привычный мир и оставляя за собой хаос и опустошение.
В центре сюжета — город Нью-Эриду, последний бастион цивилизации, который вырос на руинах старого мира. Этот город полон жизни, несмотря на свою опасность и хаос, и жители Нью-Эриду научились использовать силу, заключённую в кавернах, чтобы выжить и процветать. Вы возьмёте на себя роль «прокси» — проводника, который связывает город с кавернами и помогает жителям управлять их мощью.
Информация о модах
- Мод меню
- Множитель урона
- Множитель защиты
- Режим Бога
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