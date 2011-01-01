Описание

Zenless Zone Zero — это новая экшен 3D-игра от HoYoverse, где вы погружаетесь в мир, переживший катастрофу и раздираемый загадочными природными явлениями, известными как «каверны». В недалёком будущем эти каверны начали появляться повсюду, разрушая привычный мир и оставляя за собой хаос и опустошение.





В центре сюжета — город Нью-Эриду, последний бастион цивилизации, который вырос на руинах старого мира. Этот город полон жизни, несмотря на свою опасность и хаос, и жители Нью-Эриду научились использовать силу, заключённую в кавернах, чтобы выжить и процветать. Вы возьмёте на себя роль «прокси» — проводника, который связывает город с кавернами и помогает жителям управлять их мощью.