Описание

Tower And Bows — это захватывающая игра, где вам предстоит играть за лучника, который сражается с монстрами, появившимися в 13 загадочных башнях, чтобы восстановить мир на Земле. На своем пути лучник получает новое оружие и магию, улучшает способности и становится сильнее, чтобы побеждать все более могущественных врагов.





Каждая башня таит в себе ценные снаряжение, зелья и магические камни, которые помогут вам стать сильнее. Побеждайте владельцев башен, чтобы получить еще более мощное оружие, и продолжайте свое путешествие вверх по башне. В конечном итоге вам предстоит встретиться с самим дьяволом и одержать победу, чтобы вернуть мир в этот мир. Tower And Bows — это история роста и подвига, в которой каждый шаг приближает вас к победе над силами тьмы.