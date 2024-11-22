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Башня и Луки (Мод Меню)

Башня и Луки (Мод Меню) 1.012

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Версия:
1.012
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Jaems
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 171 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
75
Скриншоты
Описание

Tower And Bows — это захватывающая игра, где вам предстоит играть за лучника, который сражается с монстрами, появившимися в 13 загадочных башнях, чтобы восстановить мир на Земле. На своем пути лучник получает новое оружие и магию, улучшает способности и становится сильнее, чтобы побеждать все более могущественных врагов.


Каждая башня таит в себе ценные снаряжение, зелья и магические камни, которые помогут вам стать сильнее. Побеждайте владельцев башен, чтобы получить еще более мощное оружие, и продолжайте свое путешествие вверх по башне. В конечном итоге вам предстоит встретиться с самим дьяволом и одержать победу, чтобы вернуть мир в этот мир. Tower And Bows — это история роста и подвига, в которой каждый шаг приближает вас к победе над силами тьмы.


Информация о модах

Меню модов

Множитель урона

Режим Бога

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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Башня и Луки (Мод Меню) 171 Мб Ссылка 2 171 Мб

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