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Hunter Ignition: Idle RPG (Мод меню)

Hunter Ignition: Idle RPG (Мод меню) 1.20.0

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Версия:
1.20.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Wemade Connect
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 2.5 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
55
Скриншоты
Описание

Hunter Ignition: Idle RPG — это самая простая ролевая игра в режиме ожидания и AFK, которая позволяет наслаждаться бесконечным ростом души как онлайн, так и оффлайн! Забудьте о скучном и утомительном фарме — теперь можно просто наслаждаться процессом роста и достижений, без необходимости постоянно кликать и управлять.


В Hunter Ignition все оптимизировано для минимального вмешательства — игра предлагает удобный формат автоматического геймплея, где вы можете получать удовольствие от развития и повышения уровня даже тогда, когда не играете активно. Просто расслабьтесь и наблюдайте, как ваш персонаж становится сильнее. Игра сочетает элементы кликера и ролевого геймплея, создавая комфортный опыт, идеально подходящий для тех, кто ищет бездействующий RPG с элементами стратегического развития.


Информация о модах
  • Меню модов
  • Режим Бога
  • Множитель урона
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 Теги темы: Мод меню

Скачать Hunter Ignition: Idle RPG (Мод меню) v1.20.0 MOD APK

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Скачать Hunter Ignition: Idle RPG (Мод меню) 2.5 Гб Ссылка 2 2.5 Гб
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Старые версии Hunter Ignition: Idle RPG
Version 1.18.2


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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