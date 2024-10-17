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ReverseBlue X Re-birthEnd (Мод меню)

ReverseBlue X Re-birthEnd (Мод меню) 1.5.2

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Версия:
1.5.2
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Happy Elements K.K
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 789 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
176
Скриншоты
Описание

ReverseBlue X Re-birthEnd — это игра, погружающая в философские размышления о власти, свободе и судьбе мира. Вы находитесь в реальности, где вопрос о гегемонии и том, кто правит миром, становится центральной темой. В мире, который для одних может быть утопией, а для других — концом, игроки сталкиваются с выбором восприятия и действия. Вы называете себя «Королем Демонов», и эта роль несет в себе силу и ответственность.


Эта история задает глубокие вопросы о том, кому принадлежит право управлять планетой — богам или человечеству. Игроки могут интерпретировать этот мир по-своему, и в зависимости от их видения, это может быть апокалиптическая пустошь или миниатюрный сад, полный возможностей. ReverseBlue X Re-birthEnd заставляет задуматься о том, что на самом деле значит власть и каковы последствия действий, когда перед вами лежит выбор между разрушением и созданием новой реальности.


Информация о модах
  • Меню модов
  • Множитель урона
  • Множитель защиты
  • Бесплатно
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 Теги темы: Мод меню

Скачать ReverseBlue X Re-birthEnd (Мод меню) v1.5.2 MOD APK

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Скачать ReverseBlue X Re-birthEnd (Мод меню) 789 Мб Ссылка 2 789 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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