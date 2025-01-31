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Anipang Matchlike (Puzzle RPG) (Мод меню)

Anipang Matchlike (Puzzle RPG) (Мод меню) 2.9.4

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Версия:
2.9.4
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Wemade Play Co.,Ltd.
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 180 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
151
Скриншоты
Описание

Anipang Matchlike (Puzzle RPG) — это увлекательная игра, где мирный континент Головоломок оказывается под угрозой после неожиданного потрясения. С небес падает гигантский слайм, разделяясь на тысячи, а затем и миллионы более мелких слаймов, которые начинают сеять хаос.


Отважная воительница Ани, движимая стремлением к справедливости, отправляется в эпическое путешествие, чтобы остановить этих врагов. Вам предстоит решать головоломки в стиле match-3, комбинируя элементы для победы над слаймами и продвижения по уровням. С каждым шагом сложность возрастает, но благодаря решимости и стратегическому мышлению, вы сможете помочь Ани одержать победу!


Информация о модах
  • Меню модов
  • Множитель урона
  • Режим Бога
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 Теги темы: Мод меню

Скачать Anipang Matchlike (Puzzle RPG) (Мод меню) v2.9.4 MOD APK

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Скачать Anipang Matchlike (Puzzle RPG) (Мод меню) 180 Мб Ссылка 2 180 Мб

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