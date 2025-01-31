Описание

Anipang Matchlike (Puzzle RPG) — это увлекательная игра, где мирный континент Головоломок оказывается под угрозой после неожиданного потрясения. С небес падает гигантский слайм, разделяясь на тысячи, а затем и миллионы более мелких слаймов, которые начинают сеять хаос.





Отважная воительница Ани, движимая стремлением к справедливости, отправляется в эпическое путешествие, чтобы остановить этих врагов. Вам предстоит решать головоломки в стиле match-3, комбинируя элементы для победы над слаймами и продвижения по уровням. С каждым шагом сложность возрастает, но благодаря решимости и стратегическому мышлению, вы сможете помочь Ани одержать победу!