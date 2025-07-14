Описание

Immortal io - Rogue Survival Games — это захватывающая игра в жанре roguelike и io, где динамичное действие на выживание переплетается с древней мистикой. Игроки погружаются в волшебный мир, вдохновленный классическим произведением «Классика гор и морей», где сражаются с мифическими чудовищами и отправляются в увлекательное путешествие к бессмертию. Этот уникальный гибрид жанров сочетает элементы рогалика и выживания, создавая насыщенный и непредсказуемый игровой опыт.





Основной темой игры является бессмертное культивирование, где игроки овладевают различными даосскими техниками и боевыми искусствами, чтобы стать могущественными культиваторами. Однако каждое решение в roguelike полно опасностей, и одно неверное действие может привести к катастрофе. Только самые смелые и умелые игроки смогут пройти все испытания и достичь успеха в этом сложном мире культивирования и выживания, наполненном мифологическими существами и древними тайнами.