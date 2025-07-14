Immortal io - Rogue Survival (Мод, Меню) v1.160
Immortal io - Rogue Survival Games — это захватывающая игра в жанре roguelike и io, где динамичное действие на выживание переплетается с древней мистикой. Игроки погружаются в волшебный мир, вдохновленный классическим произведением «Классика гор и морей», где сражаются с мифическими чудовищами и отправляются в увлекательное путешествие к бессмертию. Этот уникальный гибрид жанров сочетает элементы рогалика и выживания, создавая насыщенный и непредсказуемый игровой опыт.
Основной темой игры является бессмертное культивирование, где игроки овладевают различными даосскими техниками и боевыми искусствами, чтобы стать могущественными культиваторами. Однако каждое решение в roguelike полно опасностей, и одно неверное действие может привести к катастрофе. Только самые смелые и умелые игроки смогут пройти все испытания и достичь успеха в этом сложном мире культивирования и выживания, наполненном мифологическими существами и древними тайнами.
МОД МЕНЮ
Множитель ОПЫТА
Все герои приобретены
пописал Взломать
Скачать Immortal io - Rogue Survival (Мод, Меню) v1.160 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.