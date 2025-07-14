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Immortal io - Rogue Survival (Мод, Меню)

Immortal io - Rogue Survival (Мод, Меню) v1.160

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Версия:
1.160
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
BitEpoch
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Вчера, 22:15
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 80 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
87
Описание

Immortal io - Rogue Survival Games — это захватывающая игра в жанре roguelike и io, где динамичное действие на выживание переплетается с древней мистикой. Игроки погружаются в волшебный мир, вдохновленный классическим произведением «Классика гор и морей», где сражаются с мифическими чудовищами и отправляются в увлекательное путешествие к бессмертию. Этот уникальный гибрид жанров сочетает элементы рогалика и выживания, создавая насыщенный и непредсказуемый игровой опыт.


Основной темой игры является бессмертное культивирование, где игроки овладевают различными даосскими техниками и боевыми искусствами, чтобы стать могущественными культиваторами. Однако каждое решение в roguelike полно опасностей, и одно неверное действие может привести к катастрофе. Только самые смелые и умелые игроки смогут пройти все испытания и достичь успеха в этом сложном мире культивирования и выживания, наполненном мифологическими существами и древними тайнами.


Информация о модах

МОД МЕНЮ

Множитель ОПЫТА

Все герои приобретены

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 Теги темы: Мод меню

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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