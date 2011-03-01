Battle Ranker in Another World — это захватывающая RPG-игра, где ваша жизнь зависит от вашего выбора. Вас забрасывают в другой мир после нападения банды, и перед вами стоит судьбоносное решение: вернуться домой, участвуя в битве, или встретить смерть. Главный герой встречает таинственную Дженни Pink, которая предлагает вам шанс на выживание — принять участие в битвах в Другом мире и продвигаться к своей цели.
Игра сочетает в себе элементы автоматического прогресса, позволяя вашему персонажу расти и развиваться даже тогда, когда вы отдыхаете. Быстрое продвижение и постоянные уровни дают игрокам чувство радости и удовлетворения от прогресса, без лишних хлопот и затрат времени. Battle Ranker in Another World — это идеальная игра для тех, кто хочет наслаждаться RPG-битвами и развитием персонажа в удобном темпе.
МОД 1
МОД МЕНЮ
Тупые враги
Убийство одним ударом
Золотая инъекция
МОД 2
Меню модов
Множитель урона
Множитель защиты
Режим Бога
Множитель добычи
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