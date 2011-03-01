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RPG Dragon Takers (Мод меню)

RPG Dragon Takers (Мод меню) 1.1.6g

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Версия:
1.1.6g
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
KEMCO
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 66 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
218
Скриншоты
Описание

RPG Dragon Takers — эпическая ролевая игра, в которой армия драконов под командованием безжалостного императора Тиберия стремится к полному завоеванию мира. Некогда могущественные нации теперь разделены и сражаются в изоляции, наблюдая, как их земли одна за другой попадают под растущую тень драконьей армии. В этом хаосе молодой герой по имени Гелио из скромной деревни Хейвен оказывается на грани смерти после злобной атаки дракона. Однако именно в этот момент в нем пробуждается таинственная сила — легендарный "Собиратель навыков", открывая перед ним новые возможности и надежду на спасение.


Теперь Гелио предстоит использовать свою уникальную способность, чтобы изменить ход войны. Собиратель навыков позволяет ему перенимать сильные стороны своих врагов, превращая их в мощное оружие против армии Тиберия. Путешествуйте по разрушенным землям, объединяйте силы с различными союзниками и раскрывайте тайны древних магий, чтобы противостоять неудержимой силе драконов. Dragon Takers предлагает глубокий и захватывающий геймплей, где каждое решение влияет на развитие сюжета и судьбу мира. Присоединяйтесь к Гелио в его героическом путешествии и станьте ключом к спасению человечества от драконьего господства.


Информация о модах
  • Меню модов
  • Множитель урона
  • Режим Бога
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 Теги темы: Мод меню

Скачать RPG Dragon Takers (Мод меню) v1.1.6g MOD APK

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Скачать RPG Dragon Takers (Мод меню) 66 Мб Ссылка 2 66 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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