Описание

RPG Dragon Takers — эпическая ролевая игра, в которой армия драконов под командованием безжалостного императора Тиберия стремится к полному завоеванию мира. Некогда могущественные нации теперь разделены и сражаются в изоляции, наблюдая, как их земли одна за другой попадают под растущую тень драконьей армии. В этом хаосе молодой герой по имени Гелио из скромной деревни Хейвен оказывается на грани смерти после злобной атаки дракона. Однако именно в этот момент в нем пробуждается таинственная сила — легендарный "Собиратель навыков", открывая перед ним новые возможности и надежду на спасение.





Теперь Гелио предстоит использовать свою уникальную способность, чтобы изменить ход войны. Собиратель навыков позволяет ему перенимать сильные стороны своих врагов, превращая их в мощное оружие против армии Тиберия. Путешествуйте по разрушенным землям, объединяйте силы с различными союзниками и раскрывайте тайны древних магий, чтобы противостоять неудержимой силе драконов. Dragon Takers предлагает глубокий и захватывающий геймплей, где каждое решение влияет на развитие сюжета и судьбу мира. Присоединяйтесь к Гелио в его героическом путешествии и станьте ключом к спасению человечества от драконьего господства.