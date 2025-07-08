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Girls Knights: SQUAD RPG (Мод меню)

Girls Knights: SQUAD RPG (Мод меню) v4.26

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Версия:
4.26
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Gamepub
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Сегодня, 13:12
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 171 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
323
Описание

Girls Knights: SQUAD RPG — это захватывающая коллекционная ролевая игра, в которой вам предстоит командовать отрядом милых пиксельных рыцарей и создать лучшую команду для сражений. Собирайте более 40 уникальных высококачественных девушек-рыцарей, каждая из которых обладает своими особыми навыками и очаровательной пиксельной графикой. Игра предлагает динамичный геймплей с возможностью прокачивать своих рыцарей 24/7, что позволяет вашему отряду расти и становиться сильнее с каждым боем.


В Girls Knights: SQUAD RPG вас ждут шесть различных систем развития, включая повышение уровня, пробуждение и получение мощных 10-звездочных навыков. Ваша задача — собрать могущественный рыцарский отряд и привести его к вершинам славы в королевстве. Играйте, улучшайте своих персонажей и наслаждайтесь бесконечным ростом вашего отряда, чтобы стать настоящим чемпионом в этом увлекательном пиксельном мире!


Информация о модах
  • Меню модов
  • Множитель урона
  • Множитель защиты
  • Режим Бога
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 Теги темы: Мод меню

Скачать Girls Knights: SQUAD RPG (Мод меню) v4.26 MOD APK

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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