Girls Knights: SQUAD RPG — это захватывающая коллекционная ролевая игра, в которой вам предстоит командовать отрядом милых пиксельных рыцарей и создать лучшую команду для сражений. Собирайте более 40 уникальных высококачественных девушек-рыцарей, каждая из которых обладает своими особыми навыками и очаровательной пиксельной графикой. Игра предлагает динамичный геймплей с возможностью прокачивать своих рыцарей 24/7, что позволяет вашему отряду расти и становиться сильнее с каждым боем.
В Girls Knights: SQUAD RPG вас ждут шесть различных систем развития, включая повышение уровня, пробуждение и получение мощных 10-звездочных навыков. Ваша задача — собрать могущественный рыцарский отряд и привести его к вершинам славы в королевстве. Играйте, улучшайте своих персонажей и наслаждайтесь бесконечным ростом вашего отряда, чтобы стать настоящим чемпионом в этом увлекательном пиксельном мире!
- Меню модов
- Множитель урона
- Множитель защиты
- Режим Бога
Скачать Girls Knights: SQUAD RPG (Мод меню) v4.26 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
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Формат
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Внимание▶
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