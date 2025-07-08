Описание

Girls Knights: SQUAD RPG — это захватывающая коллекционная ролевая игра, в которой вам предстоит командовать отрядом милых пиксельных рыцарей и создать лучшую команду для сражений. Собирайте более 40 уникальных высококачественных девушек-рыцарей, каждая из которых обладает своими особыми навыками и очаровательной пиксельной графикой. Игра предлагает динамичный геймплей с возможностью прокачивать своих рыцарей 24/7, что позволяет вашему отряду расти и становиться сильнее с каждым боем.





В Girls Knights: SQUAD RPG вас ждут шесть различных систем развития, включая повышение уровня, пробуждение и получение мощных 10-звездочных навыков. Ваша задача — собрать могущественный рыцарский отряд и привести его к вершинам славы в королевстве. Играйте, улучшайте своих персонажей и наслаждайтесь бесконечным ростом вашего отряда, чтобы стать настоящим чемпионом в этом увлекательном пиксельном мире!