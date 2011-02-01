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AFK Journey (Мод Меню)

AFK Journey 1.3.31

Мод меню
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Версия:
1.3.31
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
FARLIGHT
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 1.2 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 121
Скриншоты
Описание

AFK Journey погружает вас в волшебный мир, где вы становитесь единственным героем, способным вести людей к победе. Игра предлагает множество испытаний, требуя от вас гибкости и стратегического мышления при выборе методов завоевания. В этом захватывающем приключении вы будете использовать как магию, так и современное оружие, чтобы побеждать разнообразных врагов и расти в своих силах, становясь легендарным магом.


Ваш путь наполнен войной и столкновениями с противниками, что требует от вас принятия быстрых решений и умелого выбора вспомогательных средств и оружия, которые помогут вам в бою. Каждое сражение открывает новые возможности для улучшения ваших навыков и увеличения силы. Чтобы одержать победу, вам также потребуется продумать специальные связи и стратегии, создавая уникальный план для борьбы с врагом.


В AFK Journey каждый ваш выбор может стать решающим, а каждая битва — шагом к легендарной судьбе. Присоединяйтесь к этому эпическому путешествию, прокладывайте свой путь через врагов и используйте магию и стратегию, чтобы добиться величия в этом магическом мире!


Информация о модах

МодМеню

Скорость игры

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 Теги темы: Мод меню

Скачать AFK Journey (Мод Меню) v1.3.31 MOD APK

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Скачать AFK Journey (Мод Меню) 1.2 Гб Ссылка 2 1.2 Гб
Старые версии AFK Journey
Version 1.2.11 Version 1.2.31 Version TG 1.2.31


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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