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Potato Hero: Zombie Survival (Мод меню)

Potato Hero: Zombie Survival (Мод меню) 1.2.0

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Версия:
1.2.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
SPARKGAME
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 290 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
636
Скриншоты
Описание

Potato Hero: Zombie Survival — это игра, которая перенесет вас в мир, где когда-то процветающий город превратился в мрачную пустошь, окутанную густым дымом и смертельной туманностью. Те, кто когда-то жил в этом городе, либо исчезли, либо превратились в зомби — безжалостных существ, бродящих по улицам, которые некогда были полны жизни. Ваше выживание — это единственная цель, но в условиях полного апокалипсиса вопрос остается открытым: как долго вы сможете противостоять нарастающей угрозе?


В Potato Hero: Zombie Survival вы сталкиваетесь с жестокой реальностью, где мертвецы захватили город, и вам предстоит сражаться за свою жизнь. Каждый уголок этого некогда оживленного места теперь представляет смертельную опасность, и только от вашей смелости и решимости зависит, сможете ли вы выстоять перед лицом хаоса и разрушения. Выживание требует быстрой реакции, умения находить ресурсы и готовности сражаться с волнами нежити, чтобы остаться в живых в этом беспощадном мире.


Информация о модах
  • Мод меню
  • Скорость битвы x3
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 Теги темы: Без рекламы, Мод меню

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Скачать Potato Hero: Zombie Survival (Мод меню) 290 Мб Ссылка 2 290 Мб

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