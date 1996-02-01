Описание

Potato Hero: Zombie Survival — это игра, которая перенесет вас в мир, где когда-то процветающий город превратился в мрачную пустошь, окутанную густым дымом и смертельной туманностью. Те, кто когда-то жил в этом городе, либо исчезли, либо превратились в зомби — безжалостных существ, бродящих по улицам, которые некогда были полны жизни. Ваше выживание — это единственная цель, но в условиях полного апокалипсиса вопрос остается открытым: как долго вы сможете противостоять нарастающей угрозе?





В Potato Hero: Zombie Survival вы сталкиваетесь с жестокой реальностью, где мертвецы захватили город, и вам предстоит сражаться за свою жизнь. Каждый уголок этого некогда оживленного места теперь представляет смертельную опасность, и только от вашей смелости и решимости зависит, сможете ли вы выстоять перед лицом хаоса и разрушения. Выживание требует быстрой реакции, умения находить ресурсы и готовности сражаться с волнами нежити, чтобы остаться в живых в этом беспощадном мире.