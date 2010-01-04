Описание

Stronghold: Caverns of Sorcery переносит вас в захватывающий мир интерактивного фэнтези, где глубоко под землёй пробуждается дракон. Вам предстоит отправиться в таинственные подземелья и древние леса, чтобы раскрыть магические секреты, найти поддержку среди друзей и семьи, заключить судьбоносные союзы и защитить свой дом.





Этот текстовый интерактивный роман, созданный Эми Грисволд, предлагает 380 000 слов насыщенного повествования и сотни вариантов развития событий. Здесь нет графики или звуковых эффектов — только ваша фантазия и свобода выбора, которая полностью управляет историей. Впишите своё имя в легенды Stronghold, исследуя Пещеры волшебства и формируя уникальную судьбу своего героя!