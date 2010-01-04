android-1.ru / Игры / Ролевые / Stronghold: Caverns of Sorcery (Мод,, Без рекламы)
Stronghold: Caverns of Sorcery (Мод,, Без рекламы)

Stronghold: Caverns of Sorcery (Мод,, Без рекламы) 1.0.3

0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
1.0.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Choice of Games LLC
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 8 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
20
Скриншоты
Описание

Stronghold: Caverns of Sorcery переносит вас в захватывающий мир интерактивного фэнтези, где глубоко под землёй пробуждается дракон. Вам предстоит отправиться в таинственные подземелья и древние леса, чтобы раскрыть магические секреты, найти поддержку среди друзей и семьи, заключить судьбоносные союзы и защитить свой дом.


Этот текстовый интерактивный роман, созданный Эми Грисволд, предлагает 380 000 слов насыщенного повествования и сотни вариантов развития событий. Здесь нет графики или звуковых эффектов — только ваша фантазия и свобода выбора, которая полностью управляет историей. Впишите своё имя в легенды Stronghold, исследуя Пещеры волшебства и формируя уникальную судьбу своего героя!


Информация о модах

1. Разблокированные истории

2. Разблокировано отсутствие рекламы

3. Улучшенная статистика (навыки и ресурсы) 

Показать полностью
 Теги темы: Без рекламы, Unlocked

Скачать Stronghold: Caverns of Sorcery (Мод,, Без рекламы) v1.0.3 MOD APK

Скачать из Google Play
Скачать Stronghold: Caverns of Sorcery (Мод,, Без рекламы) 8 Мб Ссылка 2 8 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Solaria: Dawn of Heroes (Мод меню)
Solaria: Dawn of Heroes (Мод меню)
Version: 0.17.0
Crunchyroll: STEINS;GATE (Мод, Эль Пси Конгру)
Crunchyroll: STEINS;GATE (Мод, Эль Пси Конгру)
Version: 2.0.5
idle-RPG Пожиратель планеты 3 (Мод Меню)
idle-RPG Пожиратель планеты 3 (Мод Меню)
Version: 3.1
Immortal World: Chaos (Мод меню)
Immortal World: Chaos (Мод меню)
Version: 1.0.5
ANGELICA ASTER (Мод меню)
ANGELICA ASTER (Мод меню)
Version: 1.10.4
Infinite Girls (Мод Меню)
Infinite Girls (Мод Меню)
Version: 0.8.1.012103
Ghost Invasion: Idle Hunter (Мод, Много денег)
Ghost Invasion: Idle Hunter (Мод, Много денег)
Version: 0.9
Wukong Go - Idle RPG Games (Мод меню)
Wukong Go - Idle RPG Games (Мод меню)
Version: 1.100

Отзывы о Stronghold: Caverns of Sorcery (Мод,, Без рекламы)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив