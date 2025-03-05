android-1.ru / Игры / Ролевые / Hunter Survivor: Whiteout (Мод Меню)
Hunter Survivor: Whiteout (Мод Меню)

Hunter Survivor: Whiteout (Мод Меню) 1.0.0

Выйдите на край света в Hunter Survivor: Whiteout
0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
1.0.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
OGS Games
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 98 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6
Скриншоты
Описание

Мир замерз, и в этой ядерной тьме выживание — это не только борьба за тепло, но и восстановление надежды. Hunter Survivor: Whiteout - В роли одного из последних выживших, обитающих в холодной пустоши, вам предстоит охотиться на животных и собирать скудные ресурсы, чтобы создать пищу, оружие и другие предметы первой необходимости. 


Развивайте своё сообщество, торгуйте едой с другими выжившими и создавайте убежище для потерянных душ. Нанимайте рабочих и охотников для поддержания жизни вашей крепости, а затем улучшайте здания и оборонительные сооружения, чтобы противостоять жестокой зиме. Приготовьтесь к суровым испытаниям, где каждый ваш шаг — это шанс сохранить жизнь и вернуть надежду в мире, погруженном в вечный холод.


Информация о модах

МОД МЕНЮ

Неограниченная валюта

Показать полностью
 Теги темы: Мод меню

Скачать Hunter Survivor: Whiteout (Мод Меню) v1.0.0 MOD APK

Скачать из Google Play
Скачать Hunter Survivor: Whiteout (Мод Меню) 98 Мб Ссылка 2 98 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Zombie Station (Мод, Режим бога)
Zombie Station (Мод, Режим бога)
Version: 0.1.3
Dungeon's Call: Into the Abyss (Мод Меню)
Dungeon's Call: Into the Abyss (Мод Меню)
Version: 1.0.2
Dragon Haven: Idle RPG (Мод меню)
Dragon Haven: Idle RPG (Мод меню)
Version: 0.1
Wheel of Tales (Мод меню)
Wheel of Tales (Мод меню)
Version: 3.0.0
Clicker Heroes (Мод меню)
Clicker Heroes (Мод меню)
Version: 2.7.5615
Special Grade Sorcerer (Мод, Скорость)
Special Grade Sorcerer (Мод, Скорость)
Version: 1.0.3
Duskfall RPG (Мод меню)
Duskfall RPG (Мод меню)
Version: 1.2.26
EvoCreo 2: Monster Trainer RPG (Мод меню)
EvoCreo 2: Monster Trainer RPG (Мод меню)
Version: 1.0.4

Отзывы о Hunter Survivor: Whiteout (Мод Меню)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив