Описание

Мир замерз, и в этой ядерной тьме выживание — это не только борьба за тепло, но и восстановление надежды. Hunter Survivor: Whiteout - В роли одного из последних выживших, обитающих в холодной пустоши, вам предстоит охотиться на животных и собирать скудные ресурсы, чтобы создать пищу, оружие и другие предметы первой необходимости.





Развивайте своё сообщество, торгуйте едой с другими выжившими и создавайте убежище для потерянных душ. Нанимайте рабочих и охотников для поддержания жизни вашей крепости, а затем улучшайте здания и оборонительные сооружения, чтобы противостоять жестокой зиме. Приготовьтесь к суровым испытаниям, где каждый ваш шаг — это шанс сохранить жизнь и вернуть надежду в мире, погруженном в вечный холод.