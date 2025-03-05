Hunter Survivor: Whiteout (Мод Меню) 1.0.0
Выйдите на край света в Hunter Survivor: Whiteout
Мир замерз, и в этой ядерной тьме выживание — это не только борьба за тепло, но и восстановление надежды. Hunter Survivor: Whiteout - В роли одного из последних выживших, обитающих в холодной пустоши, вам предстоит охотиться на животных и собирать скудные ресурсы, чтобы создать пищу, оружие и другие предметы первой необходимости.
Развивайте своё сообщество, торгуйте едой с другими выжившими и создавайте убежище для потерянных душ. Нанимайте рабочих и охотников для поддержания жизни вашей крепости, а затем улучшайте здания и оборонительные сооружения, чтобы противостоять жестокой зиме. Приготовьтесь к суровым испытаниям, где каждый ваш шаг — это шанс сохранить жизнь и вернуть надежду в мире, погруженном в вечный холод.
МОД МЕНЮ
Неограниченная валюта
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